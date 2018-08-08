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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
08.08.2018 - 23:13, Son Güncelleme:

Fransa'da gündem 'Ahlat Ağacı'

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Fransa'da gündem 'Ahlat Ağacı'

Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Ahlat Ağacı’ filminin Fransa’da vizyona girmesi Fransız basınında geniş yer buldu.

SON olarak ‘Saray Bosna’nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülen ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Ahlat Ağacı’ filminin Fransa’da vizyona girmesi Fransız basınında gündem oldu. Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, Paris Match gibi çok sayıda gazete ve dergide ‘Ahlat Ağacı’ ile ilgili değerlendirme yazıları yer aldı.

Haftalık yayımlanan Paris Match dergisi, daha önce ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’ filmiyle ‘Altın Palmiye’ kazanan Nuri Bilge Ceylan’la ilgili ‘Ahlat Ağacı: Nuri Bilge Ceylan hakkında bilinmesi gereken her şey’ başlıklı bir haber yayımladı. Dergide, ‘Büyük Türk yönetmen’ ifadelerini kullanılırken Nuri Bilge Ceylan’ın sinema yolculuğunu aktardı. Haberde Ceylan’ın ‘düşündürücü’ bir sinemaya sahip olduğu yazarken yönetmenin, Andrei Tarkovski ve Ingmar Bergman gibi büyük yönetmenlerin ayak izlerini takip ettiği ifade ediliyor.

CANNES ETKİSİ
Ceylan’ın Cannes Film Festivali’yle olan ilişkisine de yer verilen haberde yönetmenin hemen hemen tüm filmlerini Cannes Film Festivali’ne gönderdiği ve bunun Ceylan’ın kariyerini hızlandıran bir etki yarattığı yorumu yapılıyor. Ceylan sinemasının da tanıtıldığı haberde filmlerdeki karakterlerin modernlik ve geleneksellik arasında sıkıştığı ifadeleri yer alıyor. Nuri Bilge Ceylan’ın aile kavramını Türkiye toplumunu yansıtmada kullandığı da haberde yapılan yorumlar arasında.

Le Monde gazetesinde Jean-François Rauger imzasıyla çıkan yazıda Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı’nda ataerkil düzenin kudretini olanca açıklığıyla ortaya koyduğu ifade ediliyor.

Rauger, filmin görsel dilinin çok güçlü oluşuna dikkat çekiyor.

Le Parisien gazetesinin sinema yazarı Renaud Baronian ise ‘Ahlat Ağacı: Acı ve Narin’ başlığıyla yer verdiği haberde filme beş üzerinden dört puan verdi.

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