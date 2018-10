Frankfurt Kitap Fuarı'nın açılışını Adichie yapacak

Bu yıl 70. kez düzenlenecek Frankfurt Kitap Fuarı’nın açılış konuşmasını yapacak isim Chimamanda Ngozi Adishie olacak. Türkiye’de 2006 senesinde Doğan Kitap’tan yayınlanan 'Mor Amber' kitabıyla tanınan yazar, bu haziran ayında “başkalarının belirlediği sınıflandırmaların gözünü korkutmasını ve onu yıldırmasını kabul etmediği için” PEN Pinter Ödülü’ne layık görülmüştü.

10-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek fuarın açılış konferansı 9 Ekim günü saat 11:00’da Frankfurt Pavilion’unda yapılacak. Kitapları 30’dan fazla dile çevrilen yazarın “We Should All Be Feminists” ve “Dear Ijeawele, or A Feminist Manifesto in Fifteen Suggestions” kitapları 2019 yılının ocak ayında yine Doğan Kitap aracılığıyla okurlarıyla buluşacak.

Nijeryalı feminist yazar, Nijerya Üniversitesi’nden mezun oldu. Üniversitede bir yıl tıp okuduktan sonra Amerika’ya yerleşen Chimamanda kariyer rotasını başka bir yöne çevirdi ve iletişim ve politika eğitimi aldı. Ardından yaratıcı yazarlık konusunda yüksek lisansını tamamlayan yazar, İngiliz Uluslar Topluluğu Yazarları En İyi İlk Roman Ödülü ile BBC ve O. Henry öykü ödüllerinin de sahibi.

PEN seçici kurulunun başkanlığını üstlenen Maureen Freely yazar için, “Şu hayli özelleştirilmiş, piyasalaştırılmış kişilikler çağında, Chimamanda Ngozi Adichie kaideyi bozan bir istisna. Toplumsal cinsiyet, ırk ve küresel eşitsizlikleri kavrayışında ziyadesiyle donanımlı olan Adichie, kimlik politikalarının döner kapıları arasında bize yol gösteriyor, böylelikle de hepimizi özgürleştiriyor” ifadesini kullanmıştı.

2012 yılında TEDx’de gerçekleştirdiği “We Should All Be Feminists” sunumu ile tüm dünyada büyük ses getiren Chimamanda’nın konuşması İsveç’te lise çağındaki kız öğrencilere dağıtılmış, 70 yıllık Dior markasının tasarımları arasında kendine yer bulmuş, hatta konuşma metniyle Beyonce’un Flawless şarkısına ilham olmuştu.