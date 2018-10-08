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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.10.2018 - 15:21, Son Güncelleme:

Frankfurt Kitap Fuarı'nın açılışını Adichie yapacak

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Frankfurt Kitap Fuarı'nın açılışını Adichie yapacak

10-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Frankfurt Kitap Fuarı’nın açılışını feminist yazar Chimamanda Ngozi Adichie yapacak.

Bu yıl 70. kez düzenlenecek Frankfurt Kitap Fuarı’nın açılış konuşmasını yapacak isim Chimamanda Ngozi Adishie olacak. Türkiye’de 2006 senesinde Doğan Kitap’tan yayınlanan 'Mor Amber' kitabıyla tanınan yazar, bu haziran ayında “başkalarının belirlediği sınıflandırmaların gözünü korkutmasını ve onu yıldırmasını kabul etmediği için” PEN Pinter Ödülü’ne layık görülmüştü.

10-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek fuarın açılış konferansı 9 Ekim günü saat 11:00’da Frankfurt Pavilion’unda yapılacak. Kitapları 30’dan fazla dile çevrilen yazarın “We Should All Be Feminists” ve “Dear Ijeawele, or A Feminist Manifesto in Fifteen Suggestions” kitapları 2019 yılının ocak ayında yine Doğan Kitap aracılığıyla okurlarıyla buluşacak.

Nijeryalı feminist yazar, Nijerya Üniversitesi’nden mezun oldu. Üniversitede bir yıl tıp okuduktan sonra Amerika’ya yerleşen Chimamanda kariyer rotasını başka bir yöne çevirdi ve iletişim ve politika eğitimi aldı. Ardından yaratıcı yazarlık konusunda yüksek lisansını tamamlayan yazar, İngiliz Uluslar Topluluğu Yazarları En İyi İlk Roman Ödülü ile BBC ve O. Henry öykü ödüllerinin de sahibi.

PEN seçici kurulunun başkanlığını üstlenen Maureen Freely yazar için, “Şu hayli özelleştirilmiş, piyasalaştırılmış kişilikler çağında, Chimamanda Ngozi Adichie kaideyi bozan bir istisna. Toplumsal cinsiyet, ırk ve küresel eşitsizlikleri kavrayışında ziyadesiyle donanımlı olan Adichie, kimlik politikalarının döner kapıları arasında bize yol gösteriyor, böylelikle de hepimizi özgürleştiriyor” ifadesini kullanmıştı.

2012 yılında TEDx’de gerçekleştirdiği “We Should All Be Feminists” sunumu ile tüm dünyada büyük ses getiren Chimamanda’nın konuşması İsveç’te lise çağındaki kız öğrencilere dağıtılmış, 70 yıllık Dior markasının tasarımları arasında kendine yer bulmuş, hatta konuşma metniyle Beyonce’un Flawless şarkısına ilham olmuştu. 

 

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