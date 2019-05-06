Fotoğrafın peşinde
Çağdaş fotoğraf sahnesinden birçok isme ev sahipliği yapan 212 Photography Festival ikinci edisyonuyla 12 Mayıs’a kadar Yapı Kredi bomontiada’da.
Yerel ve uluslararası birçok fotoğrafçının katılımıyla gerçekleşen bağımsız fotoğraf platformu ‘212 Photography Festival’; oturumlar, paneller, atölye çalışmaları, film seçkisi ve portfolyo değerlendirme seanslarıyla fotoğrafseverlerle ikinci kez buluşuyor.
12 Mayıs’a dek Yapı Kredi bomontiada’nın farklı bölümlerinde görülebilecek sergiler kapsamında; Fransız fotoğrafçı Charles Fréger’in oldukça ilgi gören Wildermann isimli fotoğraf serisinin yanı sıra, Amerikalı ve Avusturalyalı Cooper&Gorfer ikilisinin arktik bölgelerdeki Sámi kadınlarını belgelediği, masalsı tabloları andıran karmaşık fotoğraf kolajlarından oluşan Interruptions/Swedish Sápmi de yer alıyor.
Selahattin Giz
İsveçli belgesel fotoğrafçısı Niels Ackermann’ın fotoğrafladığı ve gazeteci Sebastien Gobert’in derlediği, Ukrayna’nın komünizmden çekilme sürecinde Lenin heykelinin devrilmesinin şaşırtıcı yolculuğunu anlatan ‘Looking for Lenin’ (Lenin’i Aramak) isimli etkileyici seri de festival kapsamında görülebilecek. Polonyalı fotoğrafçı Ilona Szwarc’ın modern kültür ortamında şekillenen kadın kimliğine odaklanan ‘Rodeo Girls’ ve ‘American Girls’ serilerinden bir seçki, İstanbul’da yaşayan belgesel fotoğrafçısı Rena Effendi’nin ve optik illüzyonu kurgusuna dahil ederek mekân algısıyla oynayan Ali Bilge Akkaya’nın çarpıcı eserlerinin yanı sıra, Yapı Kredi 75. Yıl Sergileri kapsamındaki Selahattin Giz İstanbul Fotoğrafları da festivalin takviminde.New York’ta yaşayan ve fotoğrafları düzenli olarak Pitchfork, New York Times, Interview Magazine gibi yayınlarda yer alan Ebru Yıldız’ın müzisyen portrelerinden oluşan özel bir seçkisi ve Türkiye’nin ilk moda fotoğrafçılarından Tamer Yılmaz’ın küratörlüğünü üstlendiği ve Türk moda fotoğrafçılığına yön vermiş isimlerden oluşan bir seçki de öne çıkan sergiler arasında.Niels Ackermann ‘Lenin’in Peşinde’, Sarah Cooper ve Nina Gorfer ikilisi ‘Bir Görsel Yaratmak Üzerine’, Dilan Bozyel ile ise ’Paris-Beyrut: Mutluluk Hattı’ başlıklı bir söyleşi gerçekleşecek. ‘Mimari ve Fotoğraf’ başlığı altında mimar Han Tümertekin ve fotoğrafçı Cemal Emden, mimar Seyhan Özdemir ve fotoğrafçı Emre Dörter’in oturumları takip edilebilir. Festival kapsamında Ingmar Bergman imzalı ‘Bergman’ın Evinde’, ‘Persona’, ‘Yedinci Müdür’, ‘Yaban Çilekleri’ ile İsveç Kısa Filmleri, Stockholm Hikâyeleri gibi bazı İsveç yapımları ve ‘Willy Ronis: Bir Fotoğrafçının Otoportresi’ ile Julian Pölsler’in ‘Duvar’ adlı filmleri izlenebilecek. Festival kapsamında ayrıca çeşitli fotoğraf atölyeleri düzenlenecek.
Festival hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu 10:00-21:00 saatleri arasında ziyarete açık. Detaylı bilgi ‘212photographyfestival.com’ adresinde.
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