Fotoğrafın kısa ve öz öyküsü

David Bowie ve Twiggy, Fotoğraf: Justin de Villeneuve, 1973

Meraklısının fotoğraf kitaplarından beklentisi nedir? Fotoğraf çekmeye başladığım ilk yıllarda aldığım her fotoğraf kitabı beni henüz 10. sayfasında başka uğraş alanları düşündürmeye zorlardı. Bu kadar zevkli bir alanı içinden çıkılmaz bir hal aldırırdı. Fotoğraf kitapları ilk sayfasından başlayarak uzun uzadıya teknik terimler içinde boğularak gelişim sürecini inceler. Belgeselci, yazar Ian Haydn Smith’ in yazdığı ‘Fotoğrafın Kısa Öyküsü’ kitabı fotoğrafçılığın tarihini kısa ve öz bir biçimde sunuyor. Smith ‘Fotoğrafın Kısa Öyküsü’nde şimdiye kadar yazılmış kitaplar arasında en farklı metotlardan birini denemiş. Sıkıcı teknik terimler yerine ilk bölüme tarihsel 32 fotoğraf ile merak uyandıran bir giriş yapıyor.

Smith, alışıldık kronolojik tarihi yerine fotoğrafı 4 ana başlık (Janrlar, Eserler, Temalar ve Teknikler) altında inceliyor. Bu 4 ana başlığın her biri çeşitli alt başlıklar altında kısa ve öz bir sunum hazırlıyor. Bazen aynı fotoğraflar farklı konu başlıkları altında tekrar karşımıza çıkararak aynı fotoğrafın bu 4 başlık altında yeniden nasıl yorumlanacağına dikkat çekiyor. Doğrudan tanımlar kullanmadan bunun yerine örnekler sunarak okuyucunun görseller üzerinden öğrenmesini sağlıyor.

Kitabın tasarımı fotoğraf meraklılarının janrlar, eserler, temalar ve teknikler etrafında kolayca gezinmelerini sağlıyor. Her sayfada ayrı bir fotoğraf, temsil ettiği akım, önemli sanatçıları, önemli gelişmeleri ile sözlüğü andırıyor. Gördüğümüz fotoğrafları merak uyandırarak dönemi ve janrları hakkında bilgi veriyor. Smith, özellikle son yıllardaki teknik ve akım gelişmelerini de kitaba dahil ederek güncel bir tarih sunuyor.

JANRLAR: Bu bölümde estetik kaygılar ile başlayarak, foto muhabirliği, moda fotoğrafçılığı, paparazzi, siyaset, portre gibi bölümlere ayrılış sürecini ve nasıl ticarileştiğini gösteriyor. Öyle ki Monokrom, Natürmort, Otoporte ile sıralanan tarzların en sonuna Selfie akımını dahil edip temsilcileri arasında Kim Kardashian’ı göstererek fotoğrafın son yıllarda geldiği noktayı güncellemiş.

ESERLER: Robert CAPA, H. Cartier BRESSON, A. STIEGLITZ, Diane ARBUS, Nadar, C. SHERMAN Nick UT, S.MCCURRY gibi birçok kendi alanında öncü isimlerin katkılarını ve oynadıkları rolü dikkat çeken fotoğrafları ile desteklenmiş.

TEMALAR: Janrların aslında kendi içlerindeki değişimi temsil ediyor. Yeniliğin ve teknoloji ile değişen dünyada insanların farklı konulara nasıl yöneldiğinin kaydını tutuyor.

TEKNİK: İlk karanlık kutu olan camera obscura ile başlayan fotoğrafın son nesil dijital SLR’ ye geçişinin izlerini sürüyor. Fotoğrafçılığın teknik bölümünü en sonra bırakılarak merak uyandırdığı fotoğrafların teknolojik tarihsel gelişimini sade bir dil ile bitirmiş.



FOTOĞRAFIN KISA ÖYKÜSÜ

Ian Haydn Smith

Çeviren: Deniz Öztok

Hep Kitap, 2018

224 sayfa, 55 TL.