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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
MURAT ŞAKA
31.01.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

Fotoğrafın kısa ve öz öyküsü

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Fotoğrafın kısa ve öz öyküsü
David Bowie ve Twiggy, Fotoğraf: Justin de Villeneuve, 1973

Belgeselci, yazar Ian Haydn Smith’ in yazdığı ‘Fotoğrafın Kısa Öyküsü’ kitabı fotoğrafçılığın tarihini kısa ve öz bir biçimde sunuyor. Smith, sıkıcı teknik terimler yerine ilk bölüme tarihsel 32 fotoğraf ile merak uyandıran bir giriş yapıyor.

Meraklısının fotoğraf kitaplarından beklentisi nedir? Fotoğraf çekmeye başladığım ilk yıllarda aldığım her fotoğraf kitabı beni henüz 10. sayfasında başka uğraş alanları düşündürmeye zorlardı. Bu kadar zevkli bir alanı içinden çıkılmaz bir hal aldırırdı. Fotoğraf kitapları ilk sayfasından başlayarak uzun uzadıya teknik terimler içinde boğularak gelişim sürecini inceler. Belgeselci, yazar Ian Haydn Smith’ in yazdığı ‘Fotoğrafın Kısa Öyküsü’ kitabı fotoğrafçılığın tarihini kısa ve öz bir biçimde sunuyor. Smith ‘Fotoğrafın Kısa Öyküsü’nde şimdiye kadar yazılmış kitaplar arasında en farklı metotlardan birini denemiş. Sıkıcı teknik terimler yerine ilk bölüme tarihsel 32 fotoğraf ile merak uyandıran bir giriş yapıyor.
Smith, alışıldık kronolojik tarihi yerine fotoğrafı 4 ana başlık (Janrlar, Eserler, Temalar ve Teknikler) altında inceliyor. Bu 4 ana başlığın her biri çeşitli alt başlıklar altında kısa ve öz bir sunum hazırlıyor. Bazen aynı fotoğraflar farklı konu başlıkları altında tekrar karşımıza çıkararak aynı fotoğrafın bu 4 başlık altında yeniden nasıl yorumlanacağına dikkat çekiyor. Doğrudan tanımlar kullanmadan bunun yerine örnekler sunarak okuyucunun görseller üzerinden öğrenmesini sağlıyor.

Kitabın tasarımı fotoğraf meraklılarının janrlar, eserler, temalar ve teknikler etrafında kolayca gezinmelerini sağlıyor. Her sayfada ayrı bir fotoğraf, temsil ettiği akım, önemli sanatçıları, önemli gelişmeleri ile sözlüğü andırıyor. Gördüğümüz fotoğrafları merak uyandırarak dönemi ve janrları hakkında bilgi veriyor. Smith, özellikle son yıllardaki teknik ve akım gelişmelerini de kitaba dahil ederek güncel bir tarih sunuyor.

JANRLAR: Bu bölümde estetik kaygılar ile başlayarak, foto muhabirliği, moda fotoğrafçılığı, paparazzi, siyaset, portre gibi bölümlere ayrılış sürecini ve nasıl ticarileştiğini gösteriyor. Öyle ki Monokrom, Natürmort, Otoporte ile sıralanan tarzların en sonuna Selfie akımını dahil edip temsilcileri arasında Kim Kardashian’ı göstererek fotoğrafın son yıllarda geldiği noktayı güncellemiş.

ESERLER: Robert CAPA, H. Cartier BRESSON, A. STIEGLITZ, Diane ARBUS, Nadar, C. SHERMAN Nick UT, S.MCCURRY gibi birçok kendi alanında öncü isimlerin katkılarını ve oynadıkları rolü dikkat çeken fotoğrafları ile desteklenmiş.

TEMALAR: Janrların aslında kendi içlerindeki değişimi temsil ediyor. Yeniliğin ve teknoloji ile değişen dünyada insanların farklı konulara nasıl yöneldiğinin kaydını tutuyor.

TEKNİK: İlk karanlık kutu olan camera obscura ile başlayan fotoğrafın son nesil dijital SLR’ ye geçişinin izlerini sürüyor. Fotoğrafçılığın teknik bölümünü en sonra bırakılarak merak uyandırdığı fotoğrafların teknolojik tarihsel gelişimini sade bir dil ile bitirmiş.

Fotoğrafın kısa ve öz öyküsü
FOTOĞRAFIN KISA ÖYKÜSÜ
Ian Haydn Smith
Çeviren: Deniz Öztok
Hep Kitap, 2018
224 sayfa, 55 TL.

 

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