Fotoğrafın ilk kraliçesi üzerine söyleşi
Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk profesyonel fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran, İstanbul Modern Sinema’da gerçekleşecek bir söyleşi ile anılacak.
Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk profesyonel fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran, İstanbul Modern’deki ‘Bir Dağ Masalı’ adlı sergisi sona ermeden, 16 Mayıs Perşembe günü saat 18.30’da gerçekleşecek bir söyleşi ile anılacak. İstanbul Modern Sinema’da gerçekleşecek söyleşide, Moran’ın sergideki yapıtları incelenecek. Sanatçının, döneminin fotoğraf yaklaşımlarını aşan kariyeri üzerine konuşulacak. ‘Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı’ sergisi kapsamında, serginin küratörü Merih Akoğul ve Yıldız Moran’ın oğlu Olgun Arun ile İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu ve İstanbul Modern Fotoğraf Bölümü Yöneticisi Demet Yıldız söyleşecek. Yıldız Moran’ın ilk defa gün ışığına çıkan fotoğraflarının da yer aldığı ‘Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı’ sergisini gezmek için son gün ise 19 Mayıs.
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