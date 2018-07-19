Fotoğrafın dünü ve bugünü Beyoğlu’nda
Karaköy’deki yeni müze binası tamamlanana kadar Beyoğlu’nda faaliyetlerini sürdürecek olan İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi’nin koleksiyon sergisi ‘Bakış Açıları’ farklı kuşaklardan altı sanatçıyı kompozisyon, malzeme ve ele aldıkları konuları yeniden düşündükleri çalışmalarıyla bir araya getiriyor.
Küratörlüğünü Demet Yıldız’ın üstlendiği ve Ali Alışır, Ani Çelik Arevyan, Orhan Cem Çetin, Murat Germen, Şahin Kaygun, Boris Mikhailov’a ait 25 çalışmanın yer aldığı seçki, günümüz fotoğrafına dünü ve bugünü içeren bir perspektiften bakıyor. Sergi 11 Kasım’a kadar görülebilir.
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