Foça'da bağımsız sinema geceleri
Foça 30 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında bağımsız sinema günlerine ev sahipliği yapacak. 'Beşkapılar’da 5 Gece, Phokaia Bağımsız Film Günleri’ kapsamında 'Borç', 'İçerdekiler', 'Güven', 'Suç Unsuru', 'Unutma Beni İstanbul' görülebilecek.
Bu yıl ilki düzenlenen 'Beşkapılar’da 5 Gece, Phokaia Bağımsız Film Günleri’nde yerli sinemanın bağımsız eserleri Foçalılarla buluşacak. Foça Belediyesi tarafından düzenlenen ve 30 Temmuz-3 Ağustos arasında gerçekleşecek festivalde tarihi Beşkapılar Kalesi’nin doğal atmosferinde beş gece boyunca film gösterimleri gerçekleşecek, akabinde film ekipleriyle söyleşiler yapılacak.
Program kapsamında Vuslat Saraçoğlu imzalı ‘Borç’, Hüseyin Karabey'in yönettiği ‘İçerdekiler’, Sefa Öztürk'ün ‘Güven’, Süleyman Arda Eminçe'nin ‘Suç Unsuru’ ve yedi uluslararası yönetmenin yedi kısa filminden oluşan ‘Unutma Beni İstanbul’ görülebilir.
Oyuncular Gizem Erman Soysaldı, İpek Türktan Kaynak, Gözde Çığacı, Kaan Songün ve yönetmenler Hüseyin Karabey, Vuslat Saraçoğlu, Sefa Öztürk, Süleyman Arda Eminçe de film söyleşilerinde seyirciyle bir araya gelecek.
FESTİVALDE CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Foça Belediyesi ve festival ekibi film seçkisi, davet edilen yönetmen ve oyuncuların dağılımı ve sosyal medya paylaşımlarına kadar birçok konuda; Cannes Film Festivali’nde kadınların kırmızı halıda yaptıkları yürüyüşten sonra gündeme gelen, 2020 yılına kadar film festivalleri olarak cinsiyet eşitliğine ulaşmayı hedefleyen '5050x2020 Sözleşmesi'ne uyduklarını taahhüt ediyor.
Festival programı şu şekilde:
BORÇ: 30 Temmuz Salı, 21.00
İÇERDEKİLER: 31 Temmuz Çarşamba, 21.00
GÜVEN: 1 Ağustos Perşembe, 21.00
SUÇ UNSURU: 2 Ağustos Cuma, 21.00
UNUTMA BENİ İSTANBUL: 3 Ağustos Cumartesi, 21.00
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