Foça'da bağımsız sinema geceleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFoça'da bağımsız sinema geceleri
GeriKitap Sanat Foça'da bağımsız sinema geceleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
29.07.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Foça'da bağımsız sinema geceleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Foça'da bağımsız sinema geceleri
Borç

Foça 30 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında bağımsız sinema günlerine ev sahipliği yapacak. 'Beşkapılar’da 5 Gece, Phokaia Bağımsız Film Günleri’ kapsamında 'Borç', 'İçerdekiler', 'Güven', 'Suç Unsuru', 'Unutma Beni İstanbul' görülebilecek.

Bu yıl ilki düzenlenen 'Beşkapılar’da 5 Gece, Phokaia Bağımsız Film Günleri’nde yerli sinemanın bağımsız eserleri Foçalılarla buluşacak. Foça Belediyesi tarafından düzenlenen ve 30 Temmuz-3 Ağustos arasında gerçekleşecek festivalde tarihi Beşkapılar Kalesi’nin doğal atmosferinde beş gece boyunca film gösterimleri gerçekleşecek, akabinde film ekipleriyle söyleşiler yapılacak.
Program kapsamında Vuslat Saraçoğlu imzalı ‘Borç’, Hüseyin Karabey'in yönettiği ‘İçerdekiler’, Sefa Öztürk'ün ‘Güven’, Süleyman Arda Eminçe'nin ‘Suç Unsuru’ ve yedi uluslararası yönetmenin yedi kısa filminden oluşan ‘Unutma Beni İstanbul’ görülebilir. 
Oyuncular Gizem Erman Soysaldı, İpek Türktan Kaynak, Gözde Çığacı, Kaan Songün ve yönetmenler Hüseyin Karabey, Vuslat Saraçoğlu, Sefa Öztürk, Süleyman Arda Eminçe de film söyleşilerinde seyirciyle bir araya gelecek.

FESTİVALDE CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Foça Belediyesi ve festival ekibi film seçkisi, davet edilen yönetmen ve oyuncuların dağılımı ve sosyal medya paylaşımlarına kadar birçok konuda; Cannes Film Festivali’nde kadınların kırmızı halıda yaptıkları yürüyüşten sonra gündeme gelen, 2020 yılına kadar film festivalleri olarak cinsiyet eşitliğine ulaşmayı hedefleyen '5050x2020 Sözleşmesi'ne uyduklarını taahhüt ediyor.

Festival programı şu şekilde:

BORÇ: 30 Temmuz Salı, 21.00

İÇERDEKİLER: 31 Temmuz Çarşamba, 21.00

GÜVEN: 1 Ağustos Perşembe, 21.00

SUÇ UNSURU: 2 Ağustos Cuma, 21.00

UNUTMA BENİ İSTANBUL: 3 Ağustos Cumartesi, 21.00

Foçada bağımsız sinema geceleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
‘Önemli olan kendi özbenliğimize ulaşmak’
Şehrin ucundan bize seslenenler
Geçmiş, yanılsamalar ve yalanlarla doludur
‘Dinleyin bir zahmet!’