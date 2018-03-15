Filmler kısa festival uzun

14. Akbank Kısa Film Festivali, 19 Mart’ta başlıyor. Festivalde, 38 ülkeden 104 kısa, üç uzun film izlenebilecek. Ulusal ve uluslararası yarışma kategorilerinde ise 14 film, ‘En İyi Kısa Film’ ödülü için yarışacak. Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ‘Oyunculuk Üzerine’, yönetmen-oyuncu Onur Saylak ‘Kısadan Uzuna’, yönetmen Nebil Özgentürk ‘Belgesel Sinema’, genç yönetmenler Anna Katalin Lovrity ve Murat Uğurlu ‘Bir Kısa Film Yapmak’, Montpellier Film Festivali kısa film direktörü Michele Driguez ‘Uluslararası Festivallerde Kısa Filmler’, akademisyenler Nilay Ulusoy, Özge Erbek Kara ve Selahattin Yıldız ‘Üniversitelerde Sinema Eğitimi ve Kısa Film İlişkisi’, post prodüksiyon uzmanları Ahmet Hızarcı, Cenk Erol ve Tuğushan Özdener ‘Post Prodüksiyon’, müzisyen Murat Evgin ‘Müzik ve Görsellik’ bölümlerinin konuğu olacak. Ulusal ve Uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride ‘En İyi Film’ seçilecek eserlerin yönetmenleri Akbank Sanat tarafından, 5 bin dolar ile ödüllendirilecek. Festivalin kazananları 29 Mart’ta düzenlenen ödül gecesinde açıklanacak.