Filmden önce senaryosu yayımlandı
11 Eylül 1980 Sabahı ile 12 Eylül 1980 Sabahı arasında geçen 24 saati anlatan ve film olarak tasarlanan 'Yasaklı Afiş'in senaryosu kitap olarak yayımlandı.
Sinema film senaryosu olarak tasarlanan 'Yasaklı Afiş' bizim dışımızda gelişen-gerçekleşen olayların hayatımızı nasıl şekillendirdiğini anlatıyor. Kitapta her karakter kendi sahnesinden önce tanıtılır, böylece karakterle olay arasındaki bağlantı ortaya konuluyor. Bu sayede okuyucuya senaryonun nasıl yazıldığını değil “senaryonun kendisini” görme fırsatı sunuyor.
'Yasaklı Afiş', okuyucuya kafasındaki hikayeyi bir senaryo haline getirebilme ve sevdiği, izlediği filmlerin kağıt üzerindeki önemli bir aşamasını görme şansı veriyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle