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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Festivalin çocuk kitabı: Tiyatroda Bir Gün

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Festivalin çocuk kitabı: Tiyatroda Bir Gün

İKSV tarafından 23. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında hazırlanan 2019'un son çocuk kitabı 'Tiyatroda Bir Gün', minik okurları festivalde bir tiyatro oyununun nasıl gerçekleştiğini görmeye ve tiyatronun büyülü dünyasını keşfetmeye davet ediyor. Kitabı okuyan çocuklar ve yetişkinlere, tiyatroda dolaşırken kedi Romeo da eşlik ediyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 13 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, Bernard van Leer Vakfı’nın desteğiyle bir çocuk kitabı yayımlanıyor. Yazar Sevinç Erbulak ve çizer Gözde Eyce tarafından hazırlanan, yayın yönetmenliğini Burcu Ural Kopan’ın üstlendiği 'Tiyatroda Bir Gün' adlı kitapta, çocuklar İstanbul Tiyatro Festivali’nde bir gösterinin nasıl gerçekleştirildiğini görebilecek ve tiyatroya dair yepyeni şeyler öğrenebilecekler. Tiyatroda Bir Gün, festival boyunca performans günlerinde Caddebostan Kültür Merkezi, DasDas, Moda Sahnesi, Toy İstanbul, UNIQ Hall, Zorlu PSM’nin yanı sıra İKSV Alt Kat’tan ve anlaşmalı kitabevlerinden ücretsiz olarak temin edilebiliyor. Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde hazırlanan 'Tiyatroda Bir Gün' kitabı Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Feyza Çorapçı’nın danışmanlığında hazırlandı.

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