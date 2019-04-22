Festivalden ‘Karanlıkta Islık Çalanlar’a ödül
Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında her yıl düzenlenen Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Yarışması’nı bu yıl ‘Karanlıkta Islık Çalanlar’ projesi kazandı.
Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Yarışması’nda kazanan proje ‘Karanlıkta Islık Çalanlar’ oldu. Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Yarışması’na projeleriyle katılanlara dün bir otelde gün boyu mülakat yapıldı. Yapımcı Armağan Lale, yapımcı Ali Bayraktar ve yönetmen-yapımcı Sevinç Baloğlu’ndan oluşan seçici kurul, sona kalan on projeyi değerlendirdi. Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda akşam yapılan kokteylde kazanan açıklandı. Orta sınıf ailelerdeki bireylerin yalnızlığını sinemaya aktaran ‘Karanlıkta Islık Çalanlar’ projesiyle Pınar Yorgancıoğlu, 30 bin liralık ödülü kazandı.
Ödül töreni 27 Nisan’da Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun katılımıyla yapılacak.
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