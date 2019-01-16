Festivalden ilk sürpriz
İKSV tarafından bu yıl 47'ncisi düzenlenen İstanbul Müzik Festivali 11-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İstanbul Müzik Festivali, bu yıl da sipariş ettiği iki yeni eserin dünya prömiyerine ev sahipliği yapacak
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen 47. İstanbul Müzik Festivali bu yıl 11-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. 2011 yılından bu yana çağdaş müzik üretimine katkıda bulunmak amacıyla yurt içinden ve yurt dışından bestecilere eser siparişleri veren İstanbul Müzik Festivali, bu yıl da sipariş ettiği iki yeni eserin dünya prömiyerine ev sahipliği yapıyor.
İstanbul Müzik Festivali’nin, dünyada sadece kadın bestecilere verilen tek ödül olan Heidelberg Kadın Sanatçı Ödülü’nün geçen yılki sahibi Zeynep Gedizlioğlu’na sipariş ettiği iki piyano eseri, Sochi Festivali ile ortak olarak günümüz bestecilerinden Alexander Tchaikovsky’e sipariş ettiği eser, dünyada ilk kez İstanbul Müzik Festivali kapsamında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
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