Festival 'On Kadın'ı restore ettiriyor

İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta işbirliğiyle Türk sinemasının en önemli yapıtlarını yeniden sinemaya kazandırıyor. Sinemamıza birçok başyapıt kazandıran ve bu yıl festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alacak olan Şerif Gören’in 1987 yapımı filmi On Kadın, Zurich Sigorta işbirliğiyle Atlas Post Production tarafından restore ediliyor. İKSV tarafından 5-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 38. İstanbul Film Festivali’nin “Dünden Bugüne Türk Klasikleri” bölümü kapsamında, yenilenmiş kopyasıyla yeniden beyazperdede izleyiciyle buluşuyor.

Filmlerinde sıkça kadın sorunlarına eğilen usta yönetmen Şerif Gören’in Hüseyin Kuzu’nun senaryosundan sinemaya aktardığı On Kadın, erkek egemen bir dünyada ayakta kalmaya çabalayan kadın portreleri sunuyor. Hepsini Türkan Şoray’ın canlandırdığı kadın portreleri çizen On Kadın, bireysel filmlerin çekildiği 1980 sonrasında cinsiyet eşitliği, kadının toplumsal konumu, kadına şiddet, cinsiyet rolleri, modernleşme, sosyal haklar, toplumsal baskı ve bireysellik gibi kavramları işleyen önemli filmlerden kabul ediliyor.

On Kadın’da gazeteci, ana-kız, feminist, gelin, köylü kadın gibi başlıklarla farklı sosyopolitik kesimlerden kadınların birbirinden bağımsız hikâyeleri farklı bölümlerde anlatılıyor.

İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülü sahibi Türkan Şoray’ın 9 farklı kadını canlandırdığı filmdeki diğer rolleri Erdal Özyağcılar, Songül Ülkü, Bilal İnci, Hale Akınlı, Asuman Arsan, Oktay Sözbir, Yavuzer Çetinkaya, Sükan Kahraman, Bora Ayanoğlu, Şule Yaşar, Nizam Ergüden, Selma Tarcan, Orhan Alkaya, Gülsen Tuncer üstleniyor. Şerif Gören’in yönettiği, senaryosunu Hüseyin Kuzu’nun yazdığı On Kadın’ın yapımcıları Kadir ve Ferit Turgut, kurgucusu Mustafa Kul, görüntü yönetmeni Erdal Kahraman; filmin müziklerini Atilla Van besteledi, sanat yönetimini ise Naz Erayda üstlendi. Filmde Türkan Şoray’ı her bölümde farklı bir ses sanatçısı seslendirdi: Bedia Ener, Arsen Gürzap, Celile Toyon, Güler Ökten, Aliye Uzunatağan, Alev Koral, Nevin Akkaya, Zerrin Sümer ve Neval Balçın.

İstanbul Film Festivali, bu yıl On Kadın’ın yönetmeni Şerif Gören’e Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim ediyor. Sinema ödülleri, 38. İstanbul Film Festivali’nin açılış galasının yapılacağı 4 Nisan akşamı veriliyor.

Türk Sinemasına “Altın Palmiye” ödülünü kazandıran Yol filminin yönetmeni Şerif Gören 1944’te İskeçe’de doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun oldu. 1962’de Yeşilçam’a kurgucu olarak adımını atan Gören, yüzlerce filmde asistanlık yaptı. 1974’te ilk filmi Endişe ile Antalya Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 6 dalda ödül kazandı. Türk Sinemasına damgasını vuran Metin Erksan, Lütfi Ö. Akad ve Yılmaz Güney’in başlattığı toplumsal gerçekçilik akımının ikinci kuşağında yer alan Gören, dönemin teknik imkânsızlıklarına rağmen filmlerinde kullandığı efektlerle Türk Sinemasına pek çok yenilik kattı. 1973’te Sinema İşçileri Sendikası’nı kurarak başkanlığını üstlendi. 1979-1980 yılında Yönetmenler Derneği başkanıyken 12 Eylül darbesiyle tutuklandı; 1981’de tahliye olduktan hemen sonra Yılmaz Güney’in senaryosunu yazdığı Yol filmini çekti. Başlıca filmleri arasında Köprü (1975), Deprem (1976), Nehir (1977), Derdim Dünyadan Büyük (1978), Almanya Acı Vatan (1979), Tomruk (1982, Antalya En İyi Üçüncü Film, En İyi Görüntü), Derman (1983 Antalya En İyi İkinci Film, 1983 Valencia Jüri Özel Ödülü, 1984 Şam En İyi Film, 1984 Karlovy Vary FIPRESCI Ödülü, FICC ödülü), Firar (1984), Kurbağalar (1986 Nantes En İyi Film), Kan (1985) Yılanların Öcü (1985 Antalya En İyi İkinci Film), Katırcılar (1987), On Kadın (1987), Polizei (1988), Abuk Sabuk Bir Film (1990 Yunus Nadi Yarışması En İyi İkinci Film), Amerikalı (1993 Antalya Halk Ödülü) sayılabilir. Gören ayrıca SFB ve FR2 televizyonları için Berlin ve Strasbourg şehirleri hakkında dört belgesel çekti.

On Kadın, 5-16 Nisan tarihlerinde yapılacak 38. İstanbul Film Festivali’nde gösterilecek.