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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Festival Fazıl Say’la devam ediyor

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Festival Fazıl Say’la devam ediyor

Caz ve klasik müziğin dünyaca ünlü isimlerini Antalya’da buluşturan Akra Caz Festivali tüm hızıyla devam ediyor.

İspanyol ve Latin müziği temalarını kendine özgü yorumuyla birleştiren İspanyol sanatçı Monica Molina konseriyle 19 Haziran’da başlayan festival Kübalı Caz piyanisti Roberto Fonseca ve Amerikalı sanatçı Iyeoka konserlerinin ardından bugün piyanist ve besteci Fazıl Say konseriyle devam edecek Saat 21.00’da Akra Hotels’de gerçekleşecek konserde sanatçı; son eserleri arasında yer alan ‘Truva Sonatı’nı ve ‘İzmir Süiti’ni yorumlayacak. Festival 28 Harizan Cuma ‘Igor Butman ve Moskova Caz Orkestrası’nı ağırlayacak ve son gün 29 Haziran Cumartesi dünyanın en iyi caz vokalistleri arasında gösterilen, toplamda 8 kez Grammy’e aday olan, 1997 yılında ‘en iyi caz vokal performansı’ ve 2010 yılında ‘en iyi caz vokal albümü’ dalında Grammy ödülü kazanan Dee Dee Bridgewate konuk olacak.

TÜRKİYE’NİN CAZ HARİTASI

Festival ikinci yılında da müzikal şölenin yanı sıra ‘Akra Jazz Talks’ söyleşine ev sahipliği yapacak. Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde düzenlenecek olan Akra Jazz Talks’ta bu yıl Türkiye’nin caz haritası ele alınacak. 29 Haziran saat 14.30’da Antalya Akra Hotels’de halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek söyleşinin konukları ise Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, caz sanatçısı Önder Focan, EFG Londra Caz Festivali Direktörü Pelin Opçin olacak.

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