Festival biletleri satışta
47. İstanbul Müzik Festivali'nin biletleri, İstanbul Kültür Sanat Vakfı üyeleri için 11 Şubat Pazartesi günü indirimli ön satışa çıktı. Festival konserleri için genel satışlar, 16 Şubat Cumartesi günü başlayacak.
47. İstanbul Müzik Festivali konserlerinin biletleri, İstanbul Kültür Sanat Vakfı üyeleri için 11 Şubat Pazartesi günü indirimli ön satışa çıktı. Festival konserleri için genel satışlar, 16 Şubat Cumartesi gününden itibaren Biletix satış sistemi ve İKSV Ana Gişe üzerinden saat 10.30da başlayacak.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen 47. İstanbul Müzik Festivali, “Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı” başlığıyla, 10-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İzleyicilerini kentin 15 farklı mekânında ağırlayacak 47. İstanbul Müzik Festivali’nde, toplam 22 konser gerçekleştirilecek.
Klasik müzik sahnesinin yerli ve uluslararası topluluklarını dinleyiciyle buluşturan festival; piyanist Yuja Wang, Boris Berezovsky ve Fazıl Say; viyolonselci Daniel Müller-Schott, şef Yuri Bashmet gibi pek çok yıldız isme ev sahipliği yapacak. 47. İstanbul Müzik Festivali’nde La Scala Oda Orkestrası, Berlin Radyo Korosu, Şanghay Filarmoni Orkestrası ve festivale ilk kez konuk olacak Lüksemburg Filarmoni Orkestrası da dinleyiciyle buluşacak.
Tüm festival programına muzik.iksv.org adresinden ulaşılabilir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle