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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
12.02.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Festival biletleri satışta

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Festival biletleri satışta

47. İstanbul Müzik Festivali'nin biletleri, İstanbul Kültür Sanat Vakfı üyeleri için 11 Şubat Pazartesi günü indirimli ön satışa çıktı. Festival konserleri için genel satışlar, 16 Şubat Cumartesi günü başlayacak.

47. İstanbul Müzik Festivali konserlerinin biletleri, İstanbul Kültür Sanat Vakfı üyeleri için 11 Şubat Pazartesi günü indirimli ön satışa çıktı. Festival konserleri için genel satışlar, 16 Şubat Cumartesi gününden itibaren Biletix satış sistemi ve İKSV Ana Gişe üzerinden saat 10.30da başlayacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen 47. İstanbul Müzik Festivali, “Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı” başlığıyla, 10-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İzleyicilerini kentin 15 farklı mekânında ağırlayacak 47. İstanbul Müzik Festivali’nde, toplam 22 konser gerçekleştirilecek.
Klasik müzik sahnesinin yerli ve uluslararası topluluklarını dinleyiciyle buluşturan festival; piyanist Yuja Wang, Boris Berezovsky ve Fazıl Say; viyolonselci Daniel Müller-Schott, şef Yuri Bashmet gibi pek çok yıldız isme ev sahipliği yapacak. 47. İstanbul Müzik Festivali’nde La Scala Oda Orkestrası, Berlin Radyo Korosu, Şanghay Filarmoni Orkestrası ve festivale ilk kez konuk olacak Lüksemburg Filarmoni Orkestrası da dinleyiciyle buluşacak.

Tüm festival programına muzik.iksv.org adresinden ulaşılabilir.

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