Fes+ival’i uzatıyorlar
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, bu yıl tüm sezona yayma kararı aldığı ‘Fes+ival’ kapsamında yer almak isteyen tiyatroların başvurularını 20 Eylül’e kadar kabul edecek. Tiyatrolar Nisan 2020’ye kadar yıl boyunca oyunlarını sergileyebilecekler.
Bugüne kadar yerli ve yabancı yüzlerce oyunu tiyatroseverlerle buluşturan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, bu yıl festivali tüm sezona yayma kararı aldı. ‘Fes+ival’ kapsamında sahne almak isteyen tiyatrolar, 20 Eylül’e kadar Fes+ival Başvuru Formu ile başvuru yapabilecekler. Fes+ival’e başvuran tiyatrolar Ekim 2019 – Nisan 2020’de oyunlarını sergileyebilecekler.
Fes+ival’e katılacak tiyatroların konaklama, ulaşım, sahne tahsisi ve tanıtımları Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından karşılanacak. Topluluklar dilerlerse birden fazla oyunla Fes+ival başvurusunda bulunabilecekler ancak her topluluktan yalnız bir oyun seçilecek.
Başvuru formu için: http://bit.ly/2m7QEa8
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