Feriye Açık Hava Sineması başlıyor!
Temmuz ayı boyunca Feriye’de, Açık Hava Sineması izleyiciyle buluşacak.
Farklı disiplinlerden etkinlikleri ve kişileri bünyesinde buluşturan kültürel & sanatsal içerik ve programlarıyla Feriye, açık hava sineması ile şehirde kalanlara sinema keyfi yaşatacak. 50’ler nostaljisiyle yaratılan rengârenk dünyası, karakterleri, unutulmaz şarkıları ve dans sahneleriyle Grease, 7 Temmuz Pazar akşamı saat 21:00’de Feriye Açık Hava Sineması’nın ilk gösteriminde seyirciyle buluşacak. Feriye, popüler kültürün en büyük efsanelerinden biri olan Grease’in heyecanını Boğaz’ın kıyısında açık havada tekrar yaşamak isteyenleri bir araya getiriyor.
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