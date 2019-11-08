Ferhan Şensoy'dan yeni kitap: Gecedeste
Tiyatronun büyük ustası Ferhan Şensoy'dan içinden gençlik anıları, turne yolları, Beyoğlu, Viyana, Diyarbakır geçen yeni bir kitap... Gecedeste çıktı.
Tiyatronun usta ismi Ferhan Şensoy'un 42 yaşında kaleme almaya başladığı kitabı 'Gecedeste' Ortaoyuncular Yayınları etiketiyle yayımlandı. Sanatçının 'Gündeste’den devamla ve onu tamamlayarak yazdığı 'Gecedeste’de Ferhan Şensoy’un çocukluk defterlerine yaptığı yolculuğuna turne yolları, Fransızca şiirler, aşk kaçışları, barlar, otel odaları, özlemler karışıyor. Okurlar kitapta Antalya, Viyana, Diyarbakır, Gemlik, Beyoğlu’nun duygular ve olaylarla iç içe geçmiş destansı bir anlatımına tanık olacaklar. 'Gecedeste’de okuyucuyu hüzünlü anlar kadar, Ferhan Şensoy'un yaşama olan inancını hiç azaltmadan kendi dünyasının tüm kapılarını açtığına da tanıklık edecek.
"gözden göze çok sessiz trenler kalkar
konuşacaklarımız dağlar gibi birikti
öpüşeceklerimiz ummana sığmaz
ayrılık geldi üstüne tüy dikti
sabah oldu ankara’da
oysa ruhum halâ gece
kuşlar ötüyor bir kavak ağacının yalnızlığında"
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