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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
13.07.2018 - 15:46, Son Güncelleme:

Fazıl Say: Uzlaşı elimi uzatıyorum

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Fazıl Say: Uzlaşı elimi uzatıyorum

Piyanist Fazıl Say, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşmesi planlanan konserinin iptal edilmesinin ardından Instagram'dan ikinci bir açıklama yaptı. Say, "Memleketimi seviyorum, sanatımı ülkemde icra etmek istiyorum" dedi.

DÜNYACA ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın 14 Ağustos tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde yapılması planlanan konseri iptal edildi. Sanatçı olayın ardından yaptığı ilk açıklamada 'memleketim adına üzülüyorum' demişti. Say'dan ikinci bir açıklama geldi. Say yazısında "Tekrar diyalog ve uzlaşı elimi uzatıyorum. Memleketimde sanatımı pürüzsüz icra etmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Say'ın paylaşımı şöyle;

"Öncelikle, yazacaklarım tamamen şahsi konular değildir.
Önümüzdeki aylarda tepeden tırnağa görüşmeler gerçekleştirerek önümdeki engelleri, önyargıları, yanlış algıları yok etmek istiyorum. Memleketimi çok seven bir insanım ve sanatımı tüm dünyada olduğu gibi kendi ülkemde de icra etmek istiyorum. Benim konserlerimin sadece bir kaçı belediyeler ile gerçekleşiyor. Önce bu sayının çoğalmasına, yeni ilişkilerin doğmasına, halkla buluşmalarımızda belediyelerin desteğinin artmasına çalışacağım... Bu sayı artmalıdır. Bu önyargı kırılmalıdır. Fazıl Say da bir Türk vatandaşıdır. Benimle konser organizasyonu  için çalışan bir belediye suç mu işlemiş olur? Lütfen, bu yanlışlardan dönelim. Sonra… Üniversitelerde tekrar konserler vermek istiyorum. Yıllardır üniversitelere davet edilmiyorum,.Gençlerle buluşamıyorum. Bu kapıların da ardına kadar açılması için gayret edeceğim. Şansımı tekrar ve tekrar deneyeceğim.
Önümde zor bir süreç var. Bakın, neredeyse tüm kapılar kapalı. Devletin kurumlarında hem yorumcu hem de besteci olarak zaten yıllardır yasaklı gibi bir durumdayım,... Dünyanın en önde gelen kurumlarıyla yılda 100 kere çalışıyorum, ülkemde bu olamıyor. Acı bu.
Bu durum kime ne kazandırdı ki?
En üstten en alt kademelere yayılmış “Fazıl Say defolsun gitsin!” algısına karşı mücadele vereceğim. Çünkü, “Fazıl Say defolsun!” zihniyetinin kimseye bir faydası yok. 81 milyon insanın bir tanesine bile faydası yok. Bu durum sadece utanç yaratır, tüm dünyada bugüne kadar gördüğü gibi  her seferinde de tepki çeker. Bakın; bir sanatçının hiç bir suçu yokken kovulma aşamasına gelmesi, işlerinin engellenmesi o ülkedeki sanat camiasının da kötü etkilenmesine sebebiyet verir ve diğer tüm sanatsal faaliyetlerin amacını da anlamsızlaştırır. Bu yanlıştır. Bu hatalardan dönelim istiyorum. Tekrar diyalog ve uzlaşı elimi uzatıyorum. Memleketimde sanatımı pürüzsüz icra etmek istiyorum. Burada herkesten de destek bekliyorum. Sonuna kadar Atatürkçüyüm. Bununla gurur duyuyorum... Düşünceler, duruşlar ve kültürler farklı olabilir. Ama dost olunmayacak diye bir şey yoktur. Gelin bu hatalardan dönelim… Yazımı paylaşalım…
İçtenlikle…
#fazilsay"

‘Memleketim adına üzülüyorum’
‘Memleketim adına üzülüyorum’

 

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