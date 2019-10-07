Fazıl Say ENKA'da
ENKA Kültür Sanat, 31. Yıl Müzik Buluşmaları kapsamında daimi sanatçısı Fazıl Say’ı ağırlayacak. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, İzmir Süiti başta olmak üzere kendi bestelerini ve çağdaş bestecilerin eserlerini yorumlayacağı konserde, bir kez daha dinleyicinin kalbine dokunacak.
Fazıl Say, 8 Ekim Salı akşamı ENKA Oditoryumu’nda vereceği resitalde, yeni bestelerinden 'İzmir Süiti'nin yanı sıra çağdaş bestecilerin eserlerinden örnekler yorumlayacak. Biletleri aylar öncesinden tükenen konserde dinleyiciler, müziği tutkuyla yaşayan kalplerde izleri uzun süre silinmeyecek bir performansa tanık olacak. Hem besteleri hem de yorumlarıyla klasik müzik dünyasında yüzyıllardır keşfedilmemiş topraklara ayak basan Fazıl Say’ın, kalbini onun notalarına açan tüm müzikseverlere dokunacağı konser saat 20.30’da başlayacak. Son dönemde yorumcu kimliğiyle birlikte besteci yanıyla da üretkenliğini arttıran ve İstanbul Senfonisi; Mezopotamya ve Universe senfonileri; Umut Senfonisi; Haremde 1001 Gece keman konçertosu; Hezarfen ney konçertosu; Hayyam klarinet konçertosu; İpek Yolu ve Anadolu’nun Sessizliği piyano konçertoları; Water; Nirvana Yanıyor; Overture 1914; Four Preludes; Symphonic Dances; Grand Bazaar gibi orkestra eserleri besteleyen Fazıl Say, ENKA konserinde kendi bestelerinden de örnekler sunacak.
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