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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
07.10.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

Fazıl Say ENKA'da

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Fazıl Say ENKA'da

ENKA Kültür Sanat, 31. Yıl Müzik Buluşmaları kapsamında daimi sanatçısı Fazıl Say’ı ağırlayacak. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, İzmir Süiti başta olmak üzere kendi bestelerini ve çağdaş bestecilerin eserlerini yorumlayacağı konserde, bir kez daha dinleyicinin kalbine dokunacak.

Fazıl Say, 8 Ekim Salı akşamı ENKA Oditoryumu’nda vereceği resitalde, yeni bestelerinden 'İzmir Süiti'nin yanı sıra  çağdaş bestecilerin eserlerinden örnekler yorumlayacak. Biletleri aylar öncesinden tükenen konserde dinleyiciler, müziği tutkuyla yaşayan kalplerde izleri uzun süre silinmeyecek bir performansa tanık olacak. Hem besteleri hem de yorumlarıyla klasik müzik dünyasında yüzyıllardır keşfedilmemiş topraklara ayak basan Fazıl Say’ın, kalbini onun notalarına açan tüm müzikseverlere dokunacağı konser saat 20.30’da başlayacak. Son dönemde yorumcu kimliğiyle birlikte besteci yanıyla da üretkenliğini arttıran ve İstanbul Senfonisi; Mezopotamya ve Universe senfonileri; Umut Senfonisi; Haremde 1001 Gece keman konçertosu; Hezarfen ney konçertosu; Hayyam klarinet konçertosu; İpek Yolu ve Anadolu’nun Sessizliği piyano konçertoları; Water; Nirvana Yanıyor; Overture 1914; Four Preludes; Symphonic Dances; Grand Bazaar gibi orkestra eserleri besteleyen Fazıl Say, ENKA konserinde kendi bestelerinden de örnekler sunacak.

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