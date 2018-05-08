Fazıl Say Antalya'da müzikseverlerle buluşuyor
Caz ve klasik müziğin tanınan isimlerini Antalya’da buluşturan Antalya Akra Caz Festivali, sahnesinde Fazıl Say'ı ağırlayacak. Gecede Fazıl Say'ın Türk edebiyatının unutulmaz şairlerinin şiirlerini besteleyerek yaptığı şarkı albümlerinden 'İlk Şarkılar' ve 'Güz Şarkıları' izleyici ile buluşacak.
Saat 20.00'de Akra Hotels sahnesinde başlayacak olan konserde 'İlk Şarkılar'da Fazıl Say’ın piyanodaki özgün yorumuna solist Serenad Bağcan’ın güçlü sesi eşlik edecek. Doğu-Batı sentezi, Türk musikisi, caz, kabare müziği, nostaljik melodileri ve akılda kalıcı sözleri ile her biri farklı stilde ve farklı konularda olan 'Güz Şarkıları'nda Ece Dağıstan piyanoda olacak. Dağıstan'a Güvenç Dağüstün sesiyle solist olarak eşlik edecek. Orkestrada ise Ediz Hafızoğlu (davul), Volkan Hürsever (kontrbas), Gürtuğ Gök (saksafon), Derya Türkan (kemençe) ve Hakan Güngör (kanun) ile sahnede olacak. Bu yıl Antalya'da ilki gerçekleşen Antalya Akra Caz Festivali 12 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecek.
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