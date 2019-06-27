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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.06.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Fazıl Say Akra Caz'da seyirciyle buluştu...

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Fazıl Say Akra Caz'da seyirciyle buluştu...

Fazıl Say, Antalya Akra Caz Festivali’nde dinleyiciyle bir araya geldi.

Piyanist ve besteci Fazıl Say, ikinci yılında da Antalya Akra Caz Festivali’nde dinleyenlerle buluştu. Konserin ilk yarısında Say, son eserleri arasında yer alan Truva Sonatı adlı eserini seslendirdi. Konsere başlamadan önce seyircilere Truva eserini anlatarak, eseri Antalya'da ilk kez çalmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Konserin ikinci yarısında ise, yine son eserleri arasında bulunan İzmir Süiti'ni çaldı.

Fazıl Say Akra Cazda seyirciyle buluştu...

Summertime, Paganini Jazz ve Alla Turca gibi caz eserlerini yorumlarken, dinleyenler tempo tutarak sanatçıya eşlik ettiler. Sanatçı konser sonunda yeniden sahneye çıktı ve Karatoprak adlı eserini bis parçası olarak çaldı. Say, 'Truva adlı eserimi Türkiye ‘de birçok şehirde seslendirme imkanım oldu. Antalya’da da ilk kez Akra Caz Festivali’nde sizler için çalacağım . Bu sahnede sizlerle bir arada olmak büyük keyif. Bu gece sizlerle bu güzel festivalde olmak güzel' dedi.

Fazıl Say Akra Cazda seyirciyle buluştu...

Igor Butman & Moskova Caz Orkestrası sahnede olacak

Akra Caz Festivali sona yaklaşırken Rus saksafon sanatçısı Igor Butman , Moskova Caz Orkestrası ile birlikte 28 Haziran Cuma akşamı saat 21:00’de Akra Hotels'de olacak. Bu yıl Antalya'da ikincisi gerçekleşen Akra Caz Festivali modern ve klasik cazın yanı sıra; caz müziği funk, rock, latin, soul ve elektronik tarzla harmanlayan renkli bir müzikal yelpazeyle izleyici karşısına çıkacak. Akra Hotels ‘in bahçesinde gerçekleşen festival 29 Haziran’a kadar devam edecek.

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