Fazıl Say Akra Caz'da seyirciyle buluştu...
Fazıl Say, Antalya Akra Caz Festivali’nde dinleyiciyle bir araya geldi.
Piyanist ve besteci Fazıl Say, ikinci yılında da Antalya Akra Caz Festivali’nde dinleyenlerle buluştu. Konserin ilk yarısında Say, son eserleri arasında yer alan Truva Sonatı adlı eserini seslendirdi. Konsere başlamadan önce seyircilere Truva eserini anlatarak, eseri Antalya'da ilk kez çalmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Konserin ikinci yarısında ise, yine son eserleri arasında bulunan İzmir Süiti'ni çaldı.
Summertime, Paganini Jazz ve Alla Turca gibi caz eserlerini yorumlarken, dinleyenler tempo tutarak sanatçıya eşlik ettiler. Sanatçı konser sonunda yeniden sahneye çıktı ve Karatoprak adlı eserini bis parçası olarak çaldı. Say, 'Truva adlı eserimi Türkiye ‘de birçok şehirde seslendirme imkanım oldu. Antalya’da da ilk kez Akra Caz Festivali’nde sizler için çalacağım . Bu sahnede sizlerle bir arada olmak büyük keyif. Bu gece sizlerle bu güzel festivalde olmak güzel' dedi.
Igor Butman & Moskova Caz Orkestrası sahnede olacak
Akra Caz Festivali sona yaklaşırken Rus saksafon sanatçısı Igor Butman , Moskova Caz Orkestrası ile birlikte 28 Haziran Cuma akşamı saat 21:00’de Akra Hotels'de olacak. Bu yıl Antalya'da ikincisi gerçekleşen Akra Caz Festivali modern ve klasik cazın yanı sıra; caz müziği funk, rock, latin, soul ve elektronik tarzla harmanlayan renkli bir müzikal yelpazeyle izleyici karşısına çıkacak. Akra Hotels ‘in bahçesinde gerçekleşen festival 29 Haziran’a kadar devam edecek.
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