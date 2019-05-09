Farklı ülkelerden 10 sanatçı zanaatkârlarla buluşuyor
İstanbul Modern’in dünyanın dört bir köşesinden sanatçıları İstanbul’a davet ettiği ‘Uluslararası Misafir Sanatçı Programı’na katılacak sanatçılar belirlendi: Faig Ahmed (Bakü), Rana Begum (Londra), Benji Boyadgian (Kudüs), Rodrigo Hernandez (Meksiko), Servet Koçyiğit (Amsterdam), Outi Pieski (Helsinki), Randi & Katrine (Kopenhag), Wael Shawky (İskenderiye ve Philadelphia), Jorinde Voigt (Berlin).
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle hayata geçirilen program, farklı kentlerden güncel sanatçı, mimar ve tasarımcılar ile İstanbul’daki zanaatkârları Türkiye’de bir müze çatısı altında ilk kez buluşturuyor. Uluslararası bienallere, sergilere katılmış, dünyanın önde gelen müze ve sanat kurumlarının koleksiyonlarında yapıtları yer alan sanatçılar, farklı coğrafyalardan İstanbul’a gelerek zanaatkârlarla birlikte üretim yapacak.
İstanbul’un yaratıcı potansiyelini küresel ölçekte tanıtımayı amaçlayan programa davet edilen her bir sanatçı, İstanbul’da toplam altı hafta geçirecek. Üretilecek yapıtlar, Şubat 2020’de İstanbul Modern’de sergilenecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle