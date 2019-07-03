Evin Sanat Galerisi, bu yaz Bodrum’da
Temür Köran’ın ‘Terk’ Sergisinden bir seçki 6 – 27 Temmuz tarihleri arasında Zai Bodrum’da olacak. Karma seçkisi ise 13 Temmuz itibari ile Yalıkavak’ ta sergilenecek.
Evin Sanat Galerisi, Zai Bodrum’da Temür Köran’ın geçtiğimiz aylarda gerçekleşen ‘Terk’ isimli sergisinden bir seçkiyi, 6 Temmuz’dan itibaren ziyarete açacak. 27 Temmuz’a kadar devam edecek eden olan serginin açılışı ise 6 Temmuz saat 19:00’da gerçekleşecek.
Ayrıca, 13 Temmuz tarihinde açılacak olan Evin Sanat Galerisi Yalıkavak ise, ziyaretçilerini yaz boyunca farklı kuşak sanatçıların eserleri ile buluşturacak. Sezon boyunca Yalıkavak’ta Nuri İyem, Nasip İyem, Neş’e Erdok, Komet, Rahmi Aksungur, Cansen Ercan, Temür Köran, Hakan Gürsoytrak, Ahmet Elhan, Orhan Cem Çetin, Murat Germen, Zulal, Şahin Domin, Hakan Cingöz, Emin Turan, Setenay Alpsoy, Faruk Geyran ve Yağmur Çalış gibi sanatçıların eserleri sergilenecek.
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