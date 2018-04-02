Evet, herkes yazabilir!

Okumaya doyamadığınız yazarlar nasıl yazıyor? Hayaller, anılar, fikirler kağıtla nasıl buluşuyor? Bir yazıyı, bir öyküyü, bir romanı nasıl 'okumalıyız'? "Yazmak için ne geç, ne erkendir" diyen Prof. Dr. Beliz Güçbilmez, her yaş ve meslekten 'yazar adaylarıyla' 'Tersine Mühendislik' atölyesinde buluşuyor. Katılımcılarla birlikte yazının içinde ve peşinde kaybolup keşfediyor.

Tiyatro kuramcısı, yazar ve çevirmen, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nün 'barış imzacısı' olduğu için KHK ile görevine son verilen öğretim görevlilerinden olan Prof. Güçbilmez'in yeni atölyesi 'Tersine Mühendislik: Yazmak için Okumak' 5 Nisan Perşembe İstanbul’da başlıyor. Beş hafta boyunca perşembe akşamları 19.00-21.00 arasında Cihangir Atölye Sahnesi’nde (CAS) düzenlenecek atölyede "Yazmak için okumak ne demek, metinleri teknik bir gözle okuduğumuzda bunun yazarlığımıza nasıl bir katkısı olabilir" üzerine konuşulacak. Katılımcılar her buluşmada bir öykü okuyup, öykülemenin farklı unsurlarını sökecek.





Atölye programı ve daha önceki katılımcıların görüşlerini de içeren detaylı bilgi için http://www.belizgucbilmez.com adresini ziyaret edebilir, daha fazla bilgi ve kayıt için info@belizgucbilmez.com adresine mail atabilirsiniz.