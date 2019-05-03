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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
03.05.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Evanescence 13 Eylül’de İstanbul’da

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Evanescence 13 Eylül’de İstanbul’da

Rock, metal ve senfonik öğeleri birleştirdiği müzeğiyle Türkiye’de de hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip Grammy ödüllü Evanescence, ‘Synthesis Live’ turnesi kapsamında 13 Eylül’de Volkswagen Arena’da olacak.

Müzisyen, şarkı yazarı Amy Lee ve gitaristi Ben Moody tarafından 1995 yılında kurulan Evanescence, 2003’te yayımladığı çıkış albümü “Fallen” ile kısa sürede yükselerek listelerin başında yer almayı başardı. Grup, ilk albümde yer alan “Bring Me To Life” parçasıyla 2004 Grammy Ödülleri’nde “En İyi Hard Rock Performansı” ödülünü aldı. 20 yıllık müzik kariyerleri boyunca “Bring Me To Life”, “My Immortal”, “Going Under”, “Call Me When You’re Sober” ve “Lithium” gibi parçalarıyla rock sahnesinin klasikleri arasına giren Evanescence; organik seslerin synth’lerle bir araya geldiği, klasik müzik ve rock öğelerini barındıran dördüncü stüdyo albümleri “Synthesis”i 6 yıllık bir aranın ardından yayımladı. Yapım sürecinde, Amy Lee’nin yaratıcı fikirleri ve rüyalarından beslendiği albümde; yeni parçaların yanı sıra, önceki üç albümde yayımlanmış şarkıların yeni yorumları yer alıyor. “Synthesis”te Lee’nin vokaldeki ve piyanodaki ustalığına, David Campbell’ın aranjmanları ve geniş bir senfoni orkestrası eşlik ediyor. Grubun albümde yer alan yeni parçalarından birkaçı; EDM, funk ve hip hop gibi türlerin etkisini taşıyarak grubun gelecekteki müzikal yönüne işaret ediyor.

Evanescence’in, sound’unda sunduğu yeni yaklaşımların ve eski parçalarının yeni düzenlemelerinin yer aldığı son albümleri “Synthesis”e eşlik etmek için 13 Eylül’de Volkswagen Arena’nın gerçeküstü atmosferinde buluşuyoruz.

Konser deneyiminin yanı sıra sınırlı sayıda Evanescence hayranı için sunulan ‘Meet & Greet Paketi’, Amy Lee başta olmak üzere grubun üyeleriyle tanışma fırsatı sağlayacak. Paket sahipleri grup üyeleri ile tanışma, fotoğraf çekimi, imzalı şarkı sözü sayfası ve Volkswagen Arena’ya öncelikli giriş hakkı gibi daha birçok özel fırsata sahip olacak. ‘Soundcheck Paketi’, konser öncesi soundcheck’e giriş hakkı, Amy Lee tarafından imzalanan şarkı sözü sayfası, öncelikli merchandise satışı gibi özel fırsatlara erişmek isteyen hayranlar için satışa sunulacak.
Biletler Mobilet’te...

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