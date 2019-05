Evanescence 13 Eylül’de İstanbul’da

Müzisyen, şarkı yazarı Amy Lee ve gitaristi Ben Moody tarafından 1995 yılında kurulan Evanescence, 2003’te yayımladığı çıkış albümü “Fallen” ile kısa sürede yükselerek listelerin başında yer almayı başardı. Grup, ilk albümde yer alan “Bring Me To Life” parçasıyla 2004 Grammy Ödülleri’nde “En İyi Hard Rock Performansı” ödülünü aldı. 20 yıllık müzik kariyerleri boyunca “Bring Me To Life”, “My Immortal”, “Going Under”, “Call Me When You’re Sober” ve “Lithium” gibi parçalarıyla rock sahnesinin klasikleri arasına giren Evanescence; organik seslerin synth’lerle bir araya geldiği, klasik müzik ve rock öğelerini barındıran dördüncü stüdyo albümleri “Synthesis”i 6 yıllık bir aranın ardından yayımladı. Yapım sürecinde, Amy Lee’nin yaratıcı fikirleri ve rüyalarından beslendiği albümde; yeni parçaların yanı sıra, önceki üç albümde yayımlanmış şarkıların yeni yorumları yer alıyor. “Synthesis”te Lee’nin vokaldeki ve piyanodaki ustalığına, David Campbell’ın aranjmanları ve geniş bir senfoni orkestrası eşlik ediyor. Grubun albümde yer alan yeni parçalarından birkaçı; EDM, funk ve hip hop gibi türlerin etkisini taşıyarak grubun gelecekteki müzikal yönüne işaret ediyor.

Evanescence’in, sound’unda sunduğu yeni yaklaşımların ve eski parçalarının yeni düzenlemelerinin yer aldığı son albümleri “Synthesis”e eşlik etmek için 13 Eylül’de Volkswagen Arena’nın gerçeküstü atmosferinde buluşuyoruz.

Konser deneyiminin yanı sıra sınırlı sayıda Evanescence hayranı için sunulan ‘Meet & Greet Paketi’, Amy Lee başta olmak üzere grubun üyeleriyle tanışma fırsatı sağlayacak. Paket sahipleri grup üyeleri ile tanışma, fotoğraf çekimi, imzalı şarkı sözü sayfası ve Volkswagen Arena’ya öncelikli giriş hakkı gibi daha birçok özel fırsata sahip olacak. ‘Soundcheck Paketi’, konser öncesi soundcheck’e giriş hakkı, Amy Lee tarafından imzalanan şarkı sözü sayfası, öncelikli merchandise satışı gibi özel fırsatlara erişmek isteyen hayranlar için satışa sunulacak.

Biletler Mobilet’te...