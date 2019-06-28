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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.06.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

‘Etten, Kemikten’ sergisi ziyaretçileriyle buluşacak!

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‘Etten, Kemikten’ sergisi ziyaretçileriyle buluşacak!

Bilsart’ın ev sahipliğnde gerçekleşecek olan ‘Etten, Kemikten’ sergisi 3 Temmuz - 27 Temmuz tarihlerinde ziyaretçilerini bekliyor...

 Kevser Güler’in küratörlüğünü üstlendiği ‘Etten, Kemikten’ sergisi 3 Temmuz - 27 Temmuz tarihlerinde 18 Mayıs’ta Amerikan Hastanesi Operation Room’da gerçekleşecek. 3 - 13 Temmuz arası Çınar Eslek’in ve 17 - 27 Temmuz Linda Dement & Nancy Mauro-Flude’un videosu gösterilecek. Çınar’ın Zemin (Prologue), 2019 adlı yapıtı ile Linda ve Nancy’nin ‘Bir Bayrağa Dönüştürülmüş Siberfeminist Çarşaf’ performans dokümantasyonunu bir arada göstermek fikri, sanatçıların üretimlerinde bedenle ve feminist dayanışma pratikleriyle ilgilenme biçimlerinden doğdu. Operation Room’da açılan “Etten, Kemikten”in ilk sergisi, Alican Şahinler, Deniz Gül, Deniz Pasha, İris Ergül, Joachim Franz Beich, Kerem Ozan Bayraktar, Laurie Charles, Linda Dement & Nancy Mauro-Flude, Marina Papazyan, Nilbar Güreş, Pedro Barateiro ve Şafak Çatalbaş’ın yapıtlarını kapsıyor. Operation Sergisi 27 Temmuz’a kadar görülebilir.

‘Etten, Kemikten’ sergisi ziyaretçileriyle buluşacak

Sergi Takvimi ise şöyle

ÇINAR ESLEK
ZEMİN(PROLOG)
Sanat Konuşmaları: Çınar Eslek
3 Temmuz 2019 tarihinde
Pek çok yapıtında hareket imkanlarıyla bedene ve hareketin izlerine bakan Çınar Eslek, Zemin (Prolog), 2019’da zamansal geçişler içinde adım atmayla ve yürümeyle ilgileniyor. Başka, aksayan, yerden kesilen, göğe bakan adımları tekil bir yürüme deneyiminin anları olarak, izleyiciyle paylaşıyor. Çağrısımsal sözlerle
birlikte, açtığı bu yürüme deneyiminin özgüllüklerine, biricik ritmine bakmaya davet ediyor. Çınar, Zemin (Prolog)’u 2020’de açacağı kişisel sergisinin işlerinden biri olarak üretti. Son dönemlerde, hem otobiyografik referanslarıyla hem metaforik anlamları içinde, birlikte yürümek, ve yürümek için birbirine
güç vermek üzerine düşünen sanatçı, Zemin (Prolog)’da bir başlangıç anını nasıl ve nerede görebileceğimizin peşine düşüyor. Bir sabah uyandığında. Masana geçtiğinde. Çayırda yürürken...

LINDA DEMENT & NANCY MAURO - FLUDE
CYBERFEMINIST BED SHEET FLOWN AS A FLAG
Sanat Konuşmaları: Kevser Güler & Çınar Eslek
24 Temmuz 2019 tarihinde
Linda Dement, doğrusal olmayan bir punk, siber feminizm, asi aberasyonisyan ve maddi bedensel dijital ihlalin alanını buruşuk ve kirli bir çarşaf olarak tasarladı. Çalışma, bir soy kütüğü, jeneoloji olarak üretken karşılaşmalar, yakınsamalar ve fırça paylaşılan geçmişlere dairinden izler ve lekeler taşımakta.
Çarşaf, feminist zaman ve yaratıcı iknalar kanılar arasında yumurtlama, çoğalma, bağlanma ve tağşiş bulaşma sırasında sürekli bir şekilde katlanmış, buruşturulmuş, sıkılmış veya yeniden düzleştirilmiştir. Mauro-Flude ve Dement, çarşafı bir bayrak haline getiren ve yazarların lekelerinden alıntılanan şeritlerini
bayrak gibi açan bir performans tasarlamışlar. Performans farklı bağlam ve etkinliklerde 2018’den beri gerçekleştirilmekte. Bilsart’ta gösterilen performans 13 Haziran 2019 tarihinde, Sidney Ulusal Sanat Akademisi’nde ‘Çalarken Yakalanmış (Caught Stealing)’ sergisi kapsamında gerçekleştirildi.

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