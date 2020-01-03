Eşsiz kahramanlar: Farklı gelişim gösteren çocuklar

Ceyda Düvenci’nin, serepral palsili (SP) kızı Melisa ve tüm farklı gelişim gösteren çocuklar için kaleme aldığı ‘Balköpüğü’ serisi ikinci kitabıyla devam ediyor. ‘Balköpüğü ile Tatlı Bir Macera’da Melisa, Ay’a yürüteçle ayak basan ilk çocuk oluyor. Öncelikle kitabın konusu SP ya da başka farklılıklar değil ama yine de söyleyelim; Melisa’nın attığı herhangi bir adımın çoğumuz için küçük ama onun için ne kadar büyük olduğunu tahmin bile edemezsiniz.

Köpeği Maki’nin Melisa’nın pijamasının üzerindeki uzay mekiğine binmeye çalışmasıyla başlayan ve yakıtı sınırsız hayal gücü olan hikâye, uzayın derinliklerindeki bir astronot sinemasına kadar uzanarak sürprizlerle dolu bir macera yaşatıyor çocuklara. Müge Başkale’nin eşsiz detaylarla süslediği çizimleriyse öylesine göz alıcı ki bazı sayfalardan dakikalarca kopamıyor insan.

‘Balköpüğü ile Tatlı Bir Macera’ -yürüteç ve resimlerdeki birkaç detay dışında- konusu engellilik olmamasına rağmen kahramanı farklı gelişimli bir çocuk olan az sayıda kitaptan biri. Ceyda Düvenci, farklı gelişim gösteren çocukların bir kitabın da hayattaki bambaşka maceraların da kahramanı olabileceklerini vurgularken kitabın sonuna eklediği mektupta kısaca SP’den bahsederek hayatı farklılıklarıyla sevmenin, farklılıklara yer açmanın önemini anlatıyor çocuklara.

Aynı şekilde kitabın başına ve sonuna eklenen notlarla Melisa da neden hem farklı hem de aynı olduğunu anlatıyor arkadaşlarına. “Asla pes etmem, bir kahraman olduğuma emin olabilirsin” diyor Melisa. Bu satırlar yıllar önce Serebral Palsili Çocuklar Vakfı’nın sitesinde gördüğüm bir sözü hatırlattı bana: “Bazılarının sırf ‘normal’ olabilmek için muazzam bir enerji sarf ettiğini kimse fark etmiyor.”

‘Normal olabilmek’ten buradaki kasıt çoğumuzun kendiliğinden, farkına bile varmadan yapabildiğimiz bir sürü şey aslında; en kaba haliyle adım atmak, konuşmak, dengede durmak, yutmak, tutmak gibi.

Detaya girmeden tek cümlede özetlemek gerekirse SP’li bir çocuk ise bağımsız tek bir adım atmak, bazen bir heceyi çıkarmak için dahi yıllar süren terapiler görür. Özel eğitimlerden ve psikolojik süreçlerden bahsetmiyorum bile. İşte, bahsi geçen o muazzam enerjiyi farklı gelişim gösteren her çocuk hayatında bir tarafıyla var olan bu süreçlerde sarf ediyor. Ve evet, sırf bu nedenlerle bile Balköpüğü Melisa ve tüm farklı gelişim gösteren çocuklar eşsiz birer kahramandır.

Bir de toplumsal bakış açısı ve önyargılardan tutun da tüm sistemin ‘normaller’e göre kodlanıp dizayn edildiği şartlarda engelli/farklı olarak yaşamanın getirdiği zorluklar var ki maratonun en zor kısmı bu belki de. Farklılıkları tanımak, hayatta alan açmak en çok da bu nedenle, o muazzam enerji boşa gitmesin, gelip gelip kocaman önyargı dağlarına toslamasın diye önemli.

Dönelim Balköpüğü’nün kitaptaki yolculuğuna; Küçük Prens’in selam çaktığı, kuyrukluyıldızların ışık tuttuğu büyülü uzay yolculuğu Maki’nin hınzırlıklarıyla şenlenip kahkahalara boğuyor. Ve kahkahalarımızın rengi, farklılık gözetmeksizin tıpatıp aynı.

BALKÖPÜĞÜ İLE TATLI BİR MACERA

Ceyda Düvenci

Resimleyen: Müjde Başkale

Doğan Egmont, 2019

32 sayfa, 27 TL.