Eşiyle aynı mezarda
92 yaşında hayata veda eden Yeşilçam’ın usta oyuncularından Eşref Kolçak, dün Bursa’nın Gemlik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kolçak’ın naaşı, Gemlik Merkez Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, vasiyeti üzerine ilçe mezarlığında 2017 yılında hayata veda eden müzisyen oğlu Harun Kolçak’ın yanında 9 yıl önce ölen eşi Özcan Kolçak’la aynı mezara defnedildi. Bir süre önce kendi mezar taşını da yaptıran usta oyuncunun cenazesine aralarında Hülya Koçyiğit, Nuri Alço Berhan Şimşek, Türkan İnanoğlu gibi isimlerin de olduğu sinemacılar katıldı. Eşref Kolçak’ın cenazesine Gemlik halkı da yoğun ilgi gösterdi. Kolçak, sağlığında verdiği bir röportajında “Eşimin yanına kendi mezarımı da yaptırdım. Eşimin mezarının üzerine defnedileceğim” demişti.
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