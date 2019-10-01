Eser var kayıt yok

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
01.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Sayıştay'ın 2018 yılı denetim raporu, 15 bin ‘benzersiz yazma eserin’ kaydının olmadığını ortaya koydu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde incelemelerde bulunan Sayıştay denetçileri, bu eserlerin kaybolması durumunda tespit yapılamayacağını belirtti.

2016’DAN BU YANA ADIM YOK

Sayıştay’ın Ankara Üniversitesi’yle ilgili raporuna göre, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde bulunan ve tarihi değeri olabilecek eserlerde kayıt sorunu yaşanıyor. Raporda konuyla ilgili olarak şöyle denildi:

“Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde kütüphane koleksiyonu içerisinde bulunan büyük kısmı nadir ve tarihi eser sayılabilecek, benzersiz olan yaklaşık 15 bin yazma eserin envanter kayıtlarının oluşturulmadığı, bu nedenlerle eserlerdeki kayıp ve/veya noksanların ve bu konuda sorumluluğu bulunanların tespitinin neredeyse imkânsız hale geldiği, eserlerin doğru biçimde kataloglanması ve tasnifi sağlanamadığından, araştırmacı ve ilgililerin hizmetine sunulmak üzere mikrofilm ya da benzeri yöntemlerle dijitalleştirilip taranmasına dahi başlanamadığı, kütüphanenin bu fonksiyonun yerine getirilemediği görülmektedir. Konuyla ilgili yazışmalar incelendiğinde 2016 yılından beri kayıt altına alma, koruma, tasnifleme ve arşivleme çalışmalarında bir ilerleme sağlanamadığı, bu konudaki uyarı ve diğer yazıların ise gereğinin yerine getirilmediği tespit edilmiştir.”

DEĞERLEME ÇALIŞMASI DA YOK

Sayıştay raporunda, bu nadir eserlerin kayıt altına alınmaması sonucunda değerleme çalışması yapılmadığı, ilerleyen tarihlerde eserlerin yok olması veya hasar görmeleri halinde, meydana gelecek kamu zararının ve bu zarardan sorumlu tutulacak ilgililerin tespitinde de güçlük yaşanması riski mevcut olduğuna dikkat çekildi. Ankara Üniversitesi ise gönderdiği cevapta, DTCF Yazma Eserler Koleksiyonu bölümü oluşturulması çalışmalarına başlandığını belirtti. Üniversitenin yanıtına göre, çalışma başlasa da 2017 yılında 69 adet, 2018 yılında 119 adet ve 2019 yılı mayıs ayı sonuna kadar da sadece 880 adet yazma eser için fiş alınabildi.

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