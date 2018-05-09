Erzurum Kitap Fuarı kapılarını okurlara açtı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kitap Sanat
09.05.2018 - 10:39, Son Güncelleme:

Erzurum Kitap Fuarı kapılarını okurlara açtı

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Erzurum Kitap Fuarı kapılarını okurlara açtı

8-13 Mayıs tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek olan Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı TÜYAP Erzurum - Recep Tayip Erdoğan Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ve TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz’ün katılımıyla gerçekleşen tören ile açılan fuarda Türkiye’nin önde gelen yayınevleri ve yazarları ağırlanacak. Kitap fuarı kapsamında söyleşi, panel, şiir dinletisi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 40 kültür etkinliğinde ve imza günlerinde 200 yazar konuk olacak. Aralarında Ercan Kesal, Ayla Kutlu, Canan Tan, Ahmet Şimşirgil, Tarık Tufan, Mine Söğüt, Atilla Dorsay, Uğur Koşar, İsmail Saymaz, Nil Sakman, Şükrü Erbaş, Kemal Hamamcıoğlu, Füsun Çetinel, Yavuz Bahadıroğlu, Beyza Akyüz, Tolga Gümüşay, Nurullah Genç, Ercan Karakaş, Burcu Bahar, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Tekin Sönmez’in bulunduğu çok sayıda yazar, şair ve akademisyen okurlarla buluşacak. 

Çocuk ve genç yazarlar için etkinlikler

Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı’nda özellikle hafta içi günlerde farklı yaş gruplarına yönelik okuma ve yazarlarla söyleşilerin yanı sıra atölye çalışmaları yer alacak. Bu kapsamda 9 Mayıs Çarşamba günü Tolga Gümüşay, Burcu Bahar ve Beyza Akyüz; 11 Mayıs Cuma günü Füsun Çetinel söyleşilerde yer alacak.
Genç okurlar ise genç kuşak yazarlar Zeynep Sey, Koray Yersüren ve Emre Gül ile 11 Mayıs Cuma günü düzenlenecek söyleşide buluşacaklar.

'Kurtuluş Savaşı ve Atatürk' Fotoğraf Sergisi
Erzurum Kitap Fuarı, Demkar Yayınevi tarafından hazırlanan araştırmacı yazar Atilla Oral’ın arşivinde bulunan, az bilinen ve çoğu yayımlanmamış olan Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflarından oluşan sergiye ev sahipliği yapacak. Sergi, fuar boyunca ziyarete açık olacak.

 

Kitap Fuarı her gün 10.00-20.30 saatleri arasında, kapanış günü ise -13 Mayıs Pazar- saat 19.30’a kadar ziyaret edilebilir.

 

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