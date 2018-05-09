Erzurum Kitap Fuarı kapılarını okurlara açtı
8-13 Mayıs tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek olan Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı TÜYAP Erzurum - Recep Tayip Erdoğan Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı.
Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ve TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz’ün katılımıyla gerçekleşen tören ile açılan fuarda Türkiye’nin önde gelen yayınevleri ve yazarları ağırlanacak. Kitap fuarı kapsamında söyleşi, panel, şiir dinletisi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 40 kültür etkinliğinde ve imza günlerinde 200 yazar konuk olacak. Aralarında Ercan Kesal, Ayla Kutlu, Canan Tan, Ahmet Şimşirgil, Tarık Tufan, Mine Söğüt, Atilla Dorsay, Uğur Koşar, İsmail Saymaz, Nil Sakman, Şükrü Erbaş, Kemal Hamamcıoğlu, Füsun Çetinel, Yavuz Bahadıroğlu, Beyza Akyüz, Tolga Gümüşay, Nurullah Genç, Ercan Karakaş, Burcu Bahar, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Tekin Sönmez’in bulunduğu çok sayıda yazar, şair ve akademisyen okurlarla buluşacak.
Çocuk ve genç yazarlar için etkinlikler
Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı’nda özellikle hafta içi günlerde farklı yaş gruplarına yönelik okuma ve yazarlarla söyleşilerin yanı sıra atölye çalışmaları yer alacak. Bu kapsamda 9 Mayıs Çarşamba günü Tolga Gümüşay, Burcu Bahar ve Beyza Akyüz; 11 Mayıs Cuma günü Füsun Çetinel söyleşilerde yer alacak.
Genç okurlar ise genç kuşak yazarlar Zeynep Sey, Koray Yersüren ve Emre Gül ile 11 Mayıs Cuma günü düzenlenecek söyleşide buluşacaklar.
'Kurtuluş Savaşı ve Atatürk' Fotoğraf Sergisi
Erzurum Kitap Fuarı, Demkar Yayınevi tarafından hazırlanan araştırmacı yazar Atilla Oral’ın arşivinde bulunan, az bilinen ve çoğu yayımlanmamış olan Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflarından oluşan sergiye ev sahipliği yapacak. Sergi, fuar boyunca ziyarete açık olacak.
Kitap Fuarı her gün 10.00-20.30 saatleri arasında, kapanış günü ise -13 Mayıs Pazar- saat 19.30’a kadar ziyaret edilebilir.
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