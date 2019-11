Ertuğ & Kocabıyık Yayınları'nda büyük indirim

Ertuğ & Kocabıyık Yayınları’nın kitapları, baskısından cildine, kâğıdından mürekkebine büyük bir titizlikle ele alınmış yapıtlar. Dünyanın kültür hazinelerinin sergilendiği yayınlarda saygın akademisyenlerin metinleri ve kullanılan fotoğrafların tamamında ise yüksek mimar ve fotoğraf sanatçısı Ahmet Ertuğ’un imzası var.

Anadolu’nun eşsiz güzellikteki antik tiyatrolarının görselleştiği, tüm ihtişamı ve olağanüstü ayrıntılarıyla Ancient Theatres of Anatolia; muhteşem Sagalassos; antik dünyanın pek bilinmedik ve muhteşem yüzü Gods of Nemrud; sergilediği görsel güzellikle insanı derinden etkileyen kubbelerin yer aldığı Domes: A Journey Through European Architectural History; Afrodisyas’ın tüm güzelliklerini sergileyen Aphrodisias: City & Sculpture in Roman Asia; bir kentin 'geçmiş hazinesi' Ephesos: Architecture, Monuments & Sculpture; Kapadokya’nın kilise ve mabetlerini süsleyen duvar resimlerine odaklanan Sacred Art of Cappadocia; dünyanın en ünlü Asya sanatı müzelerinden biri, Paris’teki Guimet Müzesi koleksiyonlarını tanıtan Spiritual Journey; okuru büyüleyici bir gezintiye çıkaran Panoramic Landscapes of Cappadocia; Kariye Müzesi’nin bugüne kadar gözle görülmeyen en ince detaylarının toplandığı Chora: Scroll of Heaven, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ndeki Hellenistik, Roma ve Bizans dönemi heykel koleksiyonlarının büyüleyici görsellerinden oluşan Sculptured for Eternity; Avrupa’nın belli başlı kütüphanelerine görsel bir yolculuğa davet eden Temples of Knowledge; 1700’lerin sonlarındaki İstanbul’u resimleriyle belgeleyen Antoine Ignace Melling’in Voyage Pittoresque de Constantinople et des Rives du Bosphore adlı eserinin tıpkıbasımı; çoğu gün ışığına ilk kez çıkan Anadolu halılarını içeren Anatolian Carpets: Masterpieces from the Museum of Turkish and Islamic Arts bu kitaplardan bazıları.

