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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
27.11.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Ertuğ & Kocabıyık Yayınları'nda büyük indirim

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Ertuğ & Kocabıyık Yayınları'nda büyük indirim

Borusan Sanat bünyesindeki Ertuğ & Kocabıyık Yayınları’nın koleksiyonluk kitapları 29 Kasım 6 Aralık tarihleri arasında %50 indirimle satışa sunuluyor.

Ertuğ & Kocabıyık Yayınları’nın kitapları, baskısından cildine, kâğıdından mürekkebine büyük bir titizlikle ele alınmış yapıtlar. Dünyanın kültür hazinelerinin sergilendiği yayınlarda saygın akademisyenlerin metinleri ve kullanılan fotoğrafların tamamında ise yüksek mimar ve fotoğraf sanatçısı Ahmet Ertuğ’un imzası var.
Anadolu’nun eşsiz güzellikteki antik tiyatrolarının görselleştiği, tüm ihtişamı ve olağanüstü ayrıntılarıyla Ancient Theatres of Anatolia; muhteşem Sagalassos; antik dünyanın pek bilinmedik ve muhteşem yüzü Gods of Nemrud; sergilediği görsel güzellikle insanı derinden etkileyen kubbelerin yer aldığı Domes: A Journey Through European Architectural HistoryAfrodisyas’ın tüm güzelliklerini sergileyen Aphrodisias: City & Sculpture in Roman Asia; bir kentin 'geçmiş hazinesi' Ephesos: Architecture, Monuments & Sculpture; Kapadokya’nın kilise ve mabetlerini süsleyen duvar resimlerine odaklanan Sacred Art of Cappadocia; dünyanın en ünlü Asya sanatı müzelerinden biri, Paris’teki Guimet Müzesi koleksiyonlarını tanıtan Spiritual Journey; okuru büyüleyici bir gezintiye çıkaran Panoramic Landscapes of Cappadocia; Kariye Müzesi’nin bugüne kadar gözle görülmeyen en ince detaylarının toplandığı Chora: Scroll of Heaven, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ndeki Hellenistik, Roma ve Bizans dönemi heykel koleksiyonlarının büyüleyici görsellerinden oluşan Sculptured for Eternity; Avrupa’nın belli başlı kütüphanelerine görsel bir yolculuğa davet eden Temples of Knowledge; 1700’lerin sonlarındaki İstanbul’u resimleriyle belgeleyen Antoine Ignace Melling’in Voyage Pittoresque de Constantinople et des Rives du Bosphore adlı eserinin tıpkıbasımı; çoğu gün ışığına ilk kez çıkan Anadolu halılarını içeren Anatolian Carpets: Masterpieces from the Museum of Turkish and Islamic Arts bu kitaplardan bazıları.
Ertuğ & Kocabıyık Yayınları’nın tüm kitapları 29 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında %50 indirimli.

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