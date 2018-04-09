Ara
MENÜ
Kitap Sanat Haberleri
KİTAP SANAT
    Haberler >Kitap Sanat>Erotik elyazması müzayedeye çıkıyor

    Erotik elyazması müzayedeye çıkıyor

    BBC
    09.04.2018 - 20:44 | Son Güncelleme:

    OSMANLI İmparatorluğu döneminden kalma elyazması bir erotik kitap, bu ayın sonunda Londra’nın ünlü Sotheby’s müzayede evinde açık arttırmaya çıkıyor.

    ‘Tuhfet ül-Mülk’ adlı 200 yıllık resimli elyazması kitabının 350 bin sterline kadar (yaklaşık 2 milyon Türk Lirası) alıcı bulması bekleniyor. Sotheby’s müzayede evinin internet sitesinde ‘Gençliğini Hatırlayan bir Şeyh’ başlığıyla özetlenen elyazmalarının yüksek kalitesi nedeniyle, soylu biri tarafından yaptırıldığı ve muhtemelen bu kişinin de kitaptaki minyatürlerde yer aldığı kaydediliyor. Haberde kitabın dünyadaki en açık seçik erotik sahnelere yer veren elyazmalarından biri kabul edildiği ve büyük ihtimalle İslam dünyasının sanat eserlerine dair açık arttırmanın yıldızı olacağı belirtiliyor.
    Kitapta 1779, 1799-80 ve 1817 tarihlerinin geçtiği belirtiliyor. 33 santimetreye 22 santimetre ölçülerinde olan 209 sayfalık elyazması eser, Londra’daki Sotheby’s müzayede evinde 25 Nisan’da açık arttırmaya çıkacak. 

    Etiketler: gazetehaberleri
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri