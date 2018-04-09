Erotik elyazması müzayedeye çıkıyor

‘Tuhfet ül-Mülk’ adlı 200 yıllık resimli elyazması kitabının 350 bin sterline kadar (yaklaşık 2 milyon Türk Lirası) alıcı bulması bekleniyor. Sotheby’s müzayede evinin internet sitesinde ‘Gençliğini Hatırlayan bir Şeyh’ başlığıyla özetlenen elyazmalarının yüksek kalitesi nedeniyle, soylu biri tarafından yaptırıldığı ve muhtemelen bu kişinin de kitaptaki minyatürlerde yer aldığı kaydediliyor. Haberde kitabın dünyadaki en açık seçik erotik sahnelere yer veren elyazmalarından biri kabul edildiği ve büyük ihtimalle İslam dünyasının sanat eserlerine dair açık arttırmanın yıldızı olacağı belirtiliyor.

Kitapta 1779, 1799-80 ve 1817 tarihlerinin geçtiği belirtiliyor. 33 santimetreye 22 santimetre ölçülerinde olan 209 sayfalık elyazması eser, Londra’daki Sotheby’s müzayede evinde 25 Nisan’da açık arttırmaya çıkacak.