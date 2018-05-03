Erken Osmanlı başyapıtı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerErken Osmanlı başyapıtı
GeriKitap Sanat Erken Osmanlı başyapıtı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Kitap Sanat
YÜCEL KAYIRAN
03.05.2018 - 18:00, Son Güncelleme:

Erken Osmanlı başyapıtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erken Osmanlı başyapıtı

Pers ve Osmanlı edebiyatının Büyük İskender’e gösterdiği bu ruhani ve edebi bağlılığı anlamamız gerekiyor. Ahmedî’nin ‘İskendernâme’si güzel bir sürpriz.

Yahya Kemal, İskendernâme yazabilirdi, bir dönem nev-yunanilik fikrini de benimsemişti. Sezai Karakoç, yazar mı? Bugün, Ahmedî’nin inandığına inanan, onun içinde bulunduğu kültürü takip eden bir Türk şairi çıkar mı? Ahmedî’nin yaşadığı antik dünya ile bizim modern dünyamız arasındaki teolojik/ideolojik farklılığı, Pers ve Osmanlı edebiyatının Büyük İskender’e gösterdiği bu ruhani ve edebi bağlılığı anlamamız gerekiyor.
İskender, ilk bin yılın en büyük komutanı olarak kabul görür; Cengizhan ise, ikinci bin yılın. Özellikle kendi yaşamlarının sığası içinde, ordularını bu denli geniş bir coğrafyada dolaştırma kudretine sahip oldukları için. İslam edebiyatı şairlerinin, İskender’e bu denli saygı gösterip sahip çıkarken, Cengizhan’a prim vermemiş olmaları önemlidir.
Antik dünyanın Doğu-Batı çatışması ile modern dünyanın Doğu-Batı çatışması aynı türden değil. Antik dünyada Batı derken kastedilen Yunan yarımadası ile Makedonya idi; Doğu’yu ise Pers İmparatorluğu temsil ediyordu, merkez, İran toprakları idi. İskender, Pers İmparatorluğuna son vermekle Doğu’ya son vermedi; Doğu-Batı çatışmasına son verdi, dünyanın merkezini Batı’ya taşımadı, Doğu’da bıraktı. Hem Doğu’nun hem de Batı’nı hükümdarı oldu.
Ezeli çatışmaya tekrar dönen Romalılar idi. Dünyanın merkezini, Doğu’dan Batı’ya, İstanbul’la taşıyan Romalılar oldu. Bu düzlemde Batı’nın üstünlüğüne, ilk ciddi darbe 1071’de Sultan Alp Arslan’dan gelir. İstanbul’un fethi ise II. Mehmet’e nasip olacaktır. Batı’nın dünyevi merkezinin Doğulular tarafından fethedilmesiyle birlikte, Doğu-Batı çatışmasının coğrafi sığası değişecek, Batı’nın uzamı, İstanbul’un batısına çekerek yeni bir Batı inşa edilecektir.

Ahmedî’nin ‘İskendernâme’sindeki ‘Dünya Tarihi’ bölümünün son evresini Osmanlı tarihi oluşturuyor. Şöyle de söyleyebiliriz: Bu tinsel evrende, Osmanlı, bitirdiği dünyanın son evresini temsil etmektedir.
Pers ve Osmanlı edebi dünyasında yazılan İskendernâme’lerle ilgili olarak ileri sürülmüş bir tez mevcut. Bu tez, İslam edebiyatında yazılan İskendernâme’lerin Batı etkisinde kaleme alındığını dile getiriyor. Bu teze göre, Farsça İskender romansları, ilk defa Batı’da kaleme alınmış fakat ‘özgün haliyle günümüze ulaşmamış’ (Serpil Bağcı) Olynthoslu Kallisthenes’e atfedilen İskender Romansı’nın etkisiyle yazılmıştır. Ama İskender’in kurduğu dünyada Doğu-Batı ayrımı yok, Doğu Batı iç içe. Firdevsî ile Nizamî bu bakımdan Ahmedî’nin önceli ama aynı paradigmada yer alıyorlar. Müslüman doğulular, kendi tinsel dünyalarında maddi bir temeli olmadan, edebi bir metnin etkisiyle herhangi bir tarihsel kişilik hakkında destan yazmazlar.
Furkan Öztürk’ün ‘sunuş’ yazısı, didaktik bakımdan enfes ve entelektüel bakımdan kibirsiz; mutlaka okunması gerekir.
Sözümü, Ahmedî’nin şu dizeleriyle bağlıyorum: “Cihan bir harabedir ey şehriyar/ Orada ne mamur yer var, ne diyar// Cihanda fethetmedik yer bırakmayan sen/ Duracak mamur bir yer bulamadın// Onun için gece gündüz huzursuzluk içinde/ Arayıp durmaktasın ey şehriyar.”

HAFTANIN ÖNERİLERİ
1. Rüya Mektupları, Asiye Hatun, Hazırlayan: N. Ahmet Özalp, Büyüyenay Yayınları: Saffet Murat Tura’nın ‘Şeyh ve Arzu’daki ‘Şeyh ve Ayna’ başlıklı irdelemesi bu metin üzerinedir.
2. Komünist Manifesto, Karl Marx-Friedrich Engels, Tanıl Bora çevirisi, İletişim Yayınları: Manifesto’nun ilk ve son sözleri: “Avrupa’da bir heyula dolanıyor -komünizm heyulası.” Ve: “Bütün ülkelerin proleterleri, birleşin!”

Erken Osmanlı başyapıtı
İSKENDERNÂME
Ahmedî
Çeviren: Furkan Öztürk
İş Kültür, 2018
848 sayfa, 34 TL.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

2 kitap 2 ödül

10 yıldır ‘edebiyatı takip ediyor’

Dış mekân, iç mekân

Tasarımın Bülent Erkmen hali