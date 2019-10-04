Erginoğlu ve Çalışlar’dan İtalya’da konferans
Mimarlık ofisi Erginoğlu & Çalışlar’ın kurucu ortakları Kerem Erginoğlu ve Hasan Çalışlar, İtalya’nın en saygın akademilerinden biri olan ve tasarım araştırmalarını teşvik etmeyi amaçlayan Bologna’daki Yacademy’nin ofis mimarisi ve çalışma mekanları üzerine başlattığı eğitim programı kapsamında konferans verdi.
Bologna’da gerçekleşen programa katılan Erginoğlu ve Çalışlar, çalışma mekanları konusunda uluslararası arenada büyük ilgi gören projeleri Yemek Sepeti Park’ı anlattı. Eğitim programında Erginoğlu & Çalışlar dışında, Foster + Partners, Clive Wilkinson, UNStudio gibi mimarlık ofisleri ve Memphis akımının kurucularından tasarım dünyasının ünlü ismi Michele de Lucchi önemli mimarlar yer alıyor.
Uluslararası üne sahip profesyonel ve akademik aktörleri programına dahil eden Yacademy, Bologna Üniversitesi ile işbirliği sayesinde farklı bir eğitim programı sunuyor. Yacademy, genç tasarımcılara daha iyi hizmet vererek, öğrencilerin becerilerini güçlendirmeyi ve onlara işgücü piyasasıyla değerli bir bağlantı kurmayı amaçlayan üst düzey eğitim programları oluşturuyor.
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