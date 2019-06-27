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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
Devrim YILMAZ- dgulyilmaz@gmail.com
27.06.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Ergenlik dönemine ışık tutuyor

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Ergenlik dönemine ışık tutuyor

Ömür Kurt'un yazdığı '200 Adımda Ergenlik Rehberi' kitabı ergenlik dönemine ışık tutuyor.

Gazeteci-yazar Ömür Kurt’un hayatımızın belki de en karmaşık dönemi olan ergenlik sürecine dair akla gelebilecek her konuya değindiği, alanında uzman kişilerin görüşlerini bir araya getirdiği ‘200 Adımda Ergenlik Rehberi’, Hürriyet Kitap etiketiyle yayımlandı.
Ömür Kurt’un daha önce okuyucuyla buluşan ve bir çiftin çocuk yapmaya karar vermesinden çocuğun altı yaş sonuna dek geçirdiği süredeki eğitimini kapsayan ‘200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi’nin devamı niteliğindeki kitap, bir çocuğun ilkokula başlamasından ergenlik dönemini bitirmesine kadar geçen süredeki eğitimini kapsıyor. Kurt’un ele aldığı başlık ve sorular o kadar çeşitli ki her ebeveynin, aklına gelmemiş, atlamış olabileceği en az birkaç konuyla karşılaşması kuvvetle muhtemel. Bu yönüyle oldukça kapsamlı olan çalışma, okulöncesi döneme kısa bir bakış attıktan sonra ilkokul dönemini beslenmeden özel öğrenme güçlüğüne, okula uyum sorunlarından ödevler konusuna kadar geniş bir yelpazede inceliyor. Ardından, artık ayak seslerinin duyulmaya başladığı ergenlik dönemine giriş yaparak adım adım derinleşiyor.

Ergenlik; fiziksel, ruhsal, kimyasal ve sosyal yönden değişim, dönüşüm ve devinimlerin yaşandığı, neresinden bakarsanız bakın, hem yaşayana hem etrafındakilere karmaşık gelen bir geçiş dönemi. Bir tarafıyla çocukluğa veda, bir tarafıyla yetişkinliğe merhaba. Bir yanı coşkulu, heyecanlı, kıpır kıpır, bir yanı hüzünlü.

AKRAN ZORBALIĞINDAN CİNSEL KİMLİĞE...

Kimlik ve anlam arayışının belirginleştiği, benliğin sorgulanmaya başladığı bu dönemde okul, aile, aşk, sosyal medya, arkadaşlık ilişkileri, sınavlar, teknoloji gibi pek çok etken çocukların hayatını şekillendiriyor. Etkenlerin artmasıyla çağımızda daha da karmaşıklaşan bu sürecin bir kaosa dönüşmemesi için aile ve eğitimciler tarafından doğru bakış açılarıyla sağlıklı yönetilmesi hayati önem taşıyor. Aksi, bedensel ve ruhsal pek çok soruna kapı aralıyor.

Çocukluğu ve gençliği her yönüyle oldukça önemseyen, yanlış eğitimin sonuçlarını ve anne-baba, öğretmen sorumluluklarını her fırsatta dile getiren Ömür Kurt’un ele aldığı başlıklar ve sorular bu açıdan paha biçilmez ipuçları sunuyor. Ergen bireyin yalnızlık ve mahremiyet ihtiyacı, teknoloji ve dijital oyun bağımlılığı, arkadaş sorunları ve akran zorbalığı, cinsel kimlik ve beden gelişimi, kötü alışkanlıklar, doğru beslenme alışkanlığı, sınav stresi, gelecek ve başarı kaygısı gibi ileriki yaşamı etkileyecek tüm konular Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, Prof. Dr. Selçuk Şirin, Prof. Dr. Arzu Yükselen, Prof. Dr. Norma Razon, Dr. Özgür Bolat, Dr. Fatma Kırcı, Sunay Akın ve Taylan Kümeli’nin görüşlerine sunuluyor.

Ömür Kurt’un konuya yaklaşımındaki hassasiyeti ve uzmanların anlattıklarını tek cümlede özetlemek gerekirse; mutlu çocuklar, mutlu insanlar yetiştirmek hepimizin elinde. ‘200 Adımda Ergenlik Rehberi’ bu konuda sorumluluğu olan herkese yol göstererek çocukların geleceğine ışık tutuyor.

Ergenlik dönemine ışık tutuyor
200 ADIMDA ERGENLİK REHBERİ
Ömür Kurt
Hürriyet Kitap, 2019
215 sayfa, 29 TL.

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