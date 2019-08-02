Enka Açıkhava'da tiyatro haftası
Enka Açıkhava Sahnesi. 6 Ağustos’ta 'Madde 22', 8 Ağustos’ta 'Sanat Yemekte Yenir mi?' oyunlarına ev sahipliği yapacak.
2.Dünya Savaşı’nın ortasında kalmış Yossaryan’ın trajikomik öyküsünü anlatan 'Madde 22'yle Semaver Kumpanya 6 Ağustos Salı akşamı saat 21.15’te izleyenlerle buluşuyor. Amerikalı yazar Joseph Heller’in 2. Dünya Savaşı’nda yaşadığı deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı 'Madde 22', kara komedinin en iyi örneklerinden. Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği oyun, 2. Dünya Savaşı’nda, İtalya’da konuşlanmış bir Amerikan üssünde geçiyor. Uçuş görevinden kaçmak için denenmedik yol bırakmayan bombardıman subayı Yossaryan’ı konu alan Madde 22, savaşın ortasında 'savaşın bir parçası olmamak' için çabalayan bir askerin hem eğlenceli hem hüzünlü öyküsünü anlatıyor.
Enka Açıkhava’nın diğer konuğu, Semiha Berksoy Opera Vakfı’nın 'Sanat Yemekte Yenir mi?’ oyunu... Deniz Gökçer, Burçin Oraloğlu, Zeliha Berksoy ve Arda Meriçliler’in sahnelediği aile komedisi, 8 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.15’te. Sıcak bir aile ortamını yansıtacak 'Sanat Yemekte Yenir mi?', 30. evlilik yıldönümlerini kutlayacak bir çifti konu alıyor. Oyun, üç tiyatro oyuncusunun kargaşa ile birlikte sanat, medyadaki yarışma programları, diziler ve tiyatro üzerine başlayan tartışmalarını sahneye taşıyor.
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