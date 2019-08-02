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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
02.08.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Enka Açıkhava'da tiyatro haftası

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Enka Açıkhava'da tiyatro haftası
Madde 22

Enka Açıkhava Sahnesi. 6 Ağustos’ta 'Madde 22', 8 Ağustos’ta 'Sanat Yemekte Yenir mi?' oyunlarına ev sahipliği yapacak.

2.Dünya Savaşı’nın ortasında kalmış Yossaryan’ın trajikomik öyküsünü anlatan 'Madde 22'yle Semaver Kumpanya 6 Ağustos Salı akşamı saat 21.15’te izleyenlerle buluşuyorAmerikalı yazar Joseph Heller’in 2. Dünya Savaşı’nda yaşadığı deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı 'Madde 22', kara komedinin en iyi örneklerinden. Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği oyun, 2. Dünya Savaşı’nda, İtalya’da konuşlanmış bir Amerikan üssünde geçiyor. Uçuş görevinden kaçmak için denenmedik yol bırakmayan bombardıman subayı Yossaryan’ı konu alan Madde 22, savaşın ortasında 'savaşın bir parçası olmamak' için çabalayan bir askerin hem eğlenceli hem hüzünlü öyküsünü anlatıyor.

Enka Açıkhava’nın diğer konuğu, Semiha Berksoy Opera Vakfı’nın 'Sanat Yemekte Yenir mi?’ oyunu... Deniz Gökçer, Burçin Oraloğlu, Zeliha Berksoy ve Arda Meriçliler’in sahnelediği aile komedisi, 8 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.15’te. Sıcak bir aile ortamını yansıtacak 'Sanat Yemekte Yenir mi?', 30. evlilik yıldönümlerini kutlayacak bir çifti konu alıyor. Oyun, üç tiyatro oyuncusunun kargaşa ile birlikte sanat, medyadaki yarışma programları, diziler ve tiyatro üzerine başlayan tartışmalarını sahneye taşıyor.

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