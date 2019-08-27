ENKA yazı Teoman ile kapatıyor
ENKA 31.Yıl Açıkhava Buluşmasında 4 Eylül’de Teoman sahne alarak hayranlarıyla buluşacak.
ENKA, 4 Eylül’de Teoman’ın sahne alacağı konser ile 31. Yıl Açıkhava Buluşmaları’na nokta koyuyor.
Türk rock müziğinin önemli seslerinden Teoman, 4 Eylül Çarşamba akşamı saat 21.15’te ENKA Açıkhava‘da sahne alacak. Müzik kariyerine, 1986 yılında kurduğu 'Mirage' adlı grupta vokal olarak başlayan Teoman, daha sonra Mavi Sakal, Indians, Black Rose gibi gruplar ile çalıştı. Kendi adını verdiği, ilk albümü 'Teoman'ı 1996 yılında piyasaya süren sanatçı, aynı yıl Roxy Müzik Yarışması‘nda 'Ne Ekmek Ne de Su' şarkısı ile en iyi beste ödülünü, 'Yollar' şarkısı ile de en iyi söz ödülünü kazandı. Teoman, sırasıyla 'O', '17', 'Gönülçelen', 'Teoman 2003', 'En Güzel Hikâyem', 'Renkli Rüyalar Oteli' ve remix albümleri ile müzik severlerinin beğenise sunmuştu.Teoman, 31. Yıl ENKA Açıkhava Buluşmaları’na noktayı koyacak.
Buluşmalar ENKA Oditoryum’a taşınıyor
ENKA’nın etkinlikleri, 1 Eylül’de Trio Hexis konseri ile birlikte Oditoryum’a taşınıyor. Gökhan Aybulus (piyano), Erkin Onay (keman), Çağ Erçağ (Viyolonsel) üçlüsünden oluşan Trio Hexis, L.v. Beethoven, İlhan Baran ve F. Mendelssohn’un eserlerinden oluşan repertuarı ile ilk kez seyirci karşısına çıkacak.
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