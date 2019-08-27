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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.08.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

ENKA yazı Teoman ile kapatıyor

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ENKA yazı Teoman ile kapatıyor
Teoman

ENKA 31.Yıl Açıkhava Buluşmasında 4 Eylül’de Teoman sahne alarak hayranlarıyla buluşacak.

ENKA, 4 Eylül’de Teoman’ın sahne alacağı konser ile 31. Yıl Açıkhava Buluşmaları’na nokta koyuyor.

Türk rock müziğinin önemli seslerinden Teoman, 4 Eylül Çarşamba akşamı saat 21.15’te ENKA Açıkhava‘da sahne alacak. Müzik kariyerine, 1986 yılında kurduğu 'Mirage' adlı grupta vokal olarak başlayan Teoman, daha sonra Mavi Sakal, Indians, Black Rose gibi gruplar ile çalıştı. Kendi adını verdiği, ilk albümü 'Teoman'ı 1996 yılında piyasaya süren sanatçı, aynı yıl Roxy Müzik Yarışması‘nda 'Ne Ekmek Ne de Su' şarkısı ile en iyi beste ödülünü, 'Yollar' şarkısı ile de en iyi söz ödülünü kazandı. Teoman, sırasıyla 'O', '17', 'Gönülçelen', 'Teoman 2003', 'En Güzel Hikâyem', 'Renkli Rüyalar Oteli' ve remix albümleri ile müzik severlerinin beğenise sunmuştu.Teoman, 31. Yıl ENKA Açıkhava Buluşmaları’na noktayı koyacak. 

Buluşmalar ENKA Oditoryum’a taşınıyor

ENKA’nın etkinlikleri, 1 Eylül’de Trio Hexis konseri ile birlikte Oditoryum’a taşınıyor. Gökhan Aybulus (piyano), Erkin Onay (keman), Çağ Erçağ (Viyolonsel) üçlüsünden oluşan Trio Hexis, L.v. Beethoven, İlhan Baran ve F. Mendelssohn’un eserlerinden oluşan repertuarı ile ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

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