‘Enerjik’ gazeteciden çocuklara sportif anılar

“Gözümü kapattım, havuza atladım. Olanca gücümle yüzmeye başladım. Bir uçtan bir uca... Dünyanın en özgür çocuğu bendim o an. Havuza kaçak girmeye karar verdiğim ‘o an’ hayatımı sonuna kadar etkiledi, işte o gün ben yeniden doğmuştum.” Gazeteci yazar Serkan Ocak’ın hayatı boyunca yaptığı 30’u aşkın spor dalından edindiği deneyimlerini, birikimlerini, anılarını anlattığı ‘Enerjik/Daldan Dala Spor’ sürükleyici bir roman gibi okunuyor. Kaldı ki yedi yaşında kaçak girdiği o havuzdan Erdemir Spor’un lisanslı yüzücüsü olarak çıktığını, Kırkpınar yağlı güreşlerine ilk katılışında ikinci tura yükseldiğini, halkoyunlarına merak sarıp Anadolu Ateşi ile turnelere çıktığını düşünürsek yaşadıklarına ‘roman gibi’ demek de abartılı olmaz. Serkan Ocak’ın spor deneyimleri kelimenin tam anlamıyla bir daldan dala atlama hikâyesi. Denemekten asla korkmadığını, onu neyin mutlu ettiğini, neyi isteyip neyi istemediğini tüm bu denemeler sayesinde anladığını söylüyor. Kitapta masatenisinden biniciliğe, futboldan atlamaya, yüzmeden bisiklete en sevdiği 16 spor dalıyla ilgili deneyimlerini anlatıyor. Her birine nasıl başladığını, tavsiyelerini, o branşın hayatına neler kattığını birbirinden ilginç, eğlenceli anılar eşliğinde okuyoruz. Sporun hayatımıza sağlık, zindelik, takım ruhu, sorumluluk bilinci, dayanışma, disiplin gibi katkıları olduğu su götürmez ama etkileyici olan başka bir şey daha var. Arkadaş ortamlarının keyifli sohbetleri tadındaki satırları okurken insanın spor sayesinde ne çok dost edindiğini, ne güzel anılar biriktirdiğini de fark ediyoruz.





Ocak pek çok branşa lisans derecesinde gönül vermiş olsa da hiçbir zaman profesyonel olmadığını söylüyor. Her ne kadar verdiği ipuçları, tavsiye ve tüyoların profesyonellerden aşağı kalır yanı olmasa da öncelikli meselesinin bu olmadığını anlıyoruz. Spor konusunda maymun iştahlı birisi olarak aslında kitap boyunca çocuklara denemekten asla korkmamaları, heveslerinin kırılmasına izin vermemeleri gerektiğini anlatıyor ve “Unutma ki devam etmek ya da etmemekten önceki en önemli aşama denemektir” diyerek eşi bulunmaz bir ilham veriyor.



ENERJİK

DALDAN DALA SPOR

Serkan Ocak

Resimleyen: Gözde Eyce

Masalperest Yay., 2019

144 sayfa, 20 TL.

ÖFKE VE KAYGIDAN KAÇILIR MI?



Felsefe eğitmeni Özge Özdemir’in çocuklarla yürüttüğü atölye çalışmalarındaki tartışmalardan yola çıkarak kaleme aldığı ‘Çocuklar İçin Felsefe’ dizisi, ‘Öfkelenmemek Elde mi?’ ve ‘Kaygıdan Kaçılır mı?’ ile devam ediyor. Her kitapta, felsefe kulübü etkinliğine katılan bir grup öğrenci mitolojik hikâye ve kahramanlar üzerinden öfke, kızgınlık, kaygı, sevgi, üzüntü, korku, sevinç gibi farklı bir kavramı tartışmaya açıyor. Her çocuk kendi deneyimlerini anlatıyor, diğerlerini dinliyor, sorular soruyor ve konu yavaş yavaş dallanıp budaklanırken ortaya yepyeni fikirler çıkıyor.

Çocukların konulara yaklaşımındaki sahicilik ve yazarın yarattığı atmosfer sayesinde kendimizi gerçekten bir felsefe kulübü etkinliğindeymişiz gibi hissedebiliyoruz. Çocuklar kavramlar üzerinde çok yönlü düşünüp hayatta karşılaştıkları zorluklarla ilgili yeni farkındalıklar kazanırken sorgulama, tartışma, akıl yürütme, eleştirel düşünce gibi felsefi süreçleri de doğal olarak hayata geçirmiş oluyorlar.



ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE

Özge Özdemir

Resimleyen: Ezgi Platin

Redhouse Kidz, 2019

40 sayfa, 14 TL.

