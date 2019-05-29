En yeni illüstrasyonlar bir arada
Yeni illüstrasyon ajansı fam°, 10 Haziran Pazartesi günü Yapı Kredi Bomontiada 4. Kat’ta gerçekleştireceği sergi ile açılıyor.
Lokal illüstrasyon dünyasını genişletmeyi amaçlayan fam°, bir yıllık çalışmanın sonunda 10 Haziran Pazartesi günü Yapı Kredi Bomontiada 4. Kat’ta gerçekleştireceği sergi ile açılıyor. Fam°ın 10 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek açılış sergisinde 28 sanatçının illüstrasyonlarının baskıları sergilenecek. Eserleri sergilenecek 28 kişilik sanatçı kadrosu; Cansu Bayrambey, Çağlar Bıyıkoğlu, Dünya Atay, Eda Çağıl Çağlarırmak, Ece Ağırtmış, Ege Acar, Elif Demir, Eylül Deniz Ergun, Gökçe Yiğit, Günseli Sepici, Hande Koçhan, Kübra Su Yıldırım, Macide Damla Akyürek, Maya Kurdoğlu, Melih Çebi, Meltem Şahin, Mina Yancı, Nezih Yaman, Nurbanu Asena, Oğulcan Ekiz, Ozan Aktuna, Ozan Atalay, Selin Tahtakılıç, Selva Kaya, Sim Onay, Tutku Sevinç, Uğur Altun ve Yaren Yavuz’dan oluşuyor. 19.00-21.00 arasındaki sergi süresi boyunca sanatçılar ‘Exquisite Corpse’ isimli sürrealist çizim oyunundan ilham alan kolektif bir eser üretecekler.
Sergi ile eş zamanlı açılacak www.famstore.co adresindeki dijital galeride ise aynı sanatçıların sınırlı sayıdaki diğer eserleri sanatseverlerle buluşmak üzere hazır olacak.
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