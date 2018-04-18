En iyisi ‘Borç’

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kitap Sanat
18.04.2018 - 21:48, Son Güncelleme:

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En iyisi ‘Borç’

37. İstanbul Film Festivali’nin ödülleri törenle sahiplerine verildi. Uluslararası Yarışma’da Altın Lale’yi Valeska Grisebach’in ‘Western’i, Ulusal Yarışma’da ise Vuslat Saraçoğlu’nun ‘Borç’ adlı filmi kazandı.

İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali Ödül Töreni 17 Nisan Salı gecesi Rahmi M. Koç Müzesi’nde yapıldı. Yazar ve programcı Yekta Kopan’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede yarışmaya katılan toplam 60 filmden kazananlara ödülleri takdim edildi.
İKSV eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Altın Lale’yi bu yıl Valeska Grisebach’in ‘Western’ adlı filmi kazandı. Eczacıbaşı Topluluğu tarafından 25 bin Euro’luk para ödülüyle destekleniyor. Uluslararası Yarışma Jüri Özel Ödülü Nelson Carlo de los Santos Arias’ın yönettiği Cocote’ye verildi.

Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Vuslat Saraçoğlu’nun Borç adlı filmi kazandı. Jüri başkanı Pelin Esmer’in takdim ettiği bu ödülün parasal değeri ise 150 bin TL. Yarışmada, En İyi Yönetmen Ödülü, ‘Yol Kenarı’ filmiyle Tayfun Pirselimoğlu’na giderken, Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’ne Tolga Karaçelik’in ‘Kelebekler’ adlı filmi layık görüldü. Her iki kategori de 50 bin TL para ödülüyle destekleniyor.

‘Hewno Bêreng / Renksiz Rüya’ filmiyle Mehmet Ali Konar’a da mansiyon verildi.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ‘Sofra Sırları’ filmindeki rolüyle Demet Evgar’ın olurken En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü ise ‘Kelebekler’ filmindeki rolüyle Tolga Tekin ve ‘Yol Kenarı’ filmindeki rolüyle Tansu Biçer kazandı. En İyi Senaryo Ödülü’nü de ‘Sofra Sırları’ filmiyle Ümit Ünal kazandı.

ULUSAL YARIŞMA

Altın Lale En İyi Film - Borç (Vuslat Saraçoğlu)

En İyi Yönetmen - Tayfun Pirselimoğlu (Yol Kenarı)

Jüri Özel Ödülü - Kelebekler (Tolga Karaçelik)

Mansiyon - Hewno Bêreng / Renksiz Rüya (Mehmet Ali Konar)

En İyi Senaryo - Ümit Ünal (Sofra Sırları)

En İyi Kadın Oyuncu - Demet Evgar (Sofra Sırları)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü - Tolga Tekin (Kelebekler) & Tansu Biçer (Yol Kenarı)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü - Florent Herry (Kaçış)

En İyi Kurgu Ödülü - Osman Bayraktaroğlu (Sofra Sırları)

En İyi Özgün Müzik Ödülü - Canset Özge Can (Güvercin)

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü - Banu Sıvacı (Güvercin)

ULUSLARARASI YARIŞMA

Altın Lale - Western (Valeska Grisebach)

Jüri Özel Ödülü - Cocote (Nelson Carlo de los Santos Arias)

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

En İyi Kısa Film - Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var (Umut Subaşı)

Mansiyon - Doğu Yakası (Harun Durmuş)

FIPRESCI ÖDÜLLERİ

The Rider (Chloé Zhao)

Körfez (Emre Yeksan)

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI

En İyi Belgesel - Parçalar (Rojda Akbayır)

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