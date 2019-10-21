En Ä°yi YabancÄ± Film Ödülü 'Kader PostasÄ±'na
ABD'de gerÃ§ekleÅŸtirilen 15'inci UluslararasÄ± KadÄ±n Filmleri Festivalinde 'Kader PostasÄ±' en iyi yabancÄ± film Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ aldÄ±. Film kasÄ±m ayÄ±nda vizyona girecek.
YÃ¶netmenliÄŸiniÂ Elif Akarsu Polat ve Ã‡iÄŸdem Bozali'nin yaptÄ±ÄŸÄ± 'Kader PostasÄ±'Â Los Angelesâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ 15. UluslararasÄ± KadÄ±n Filmleri Festivaliâ€™ndeÂ en iyi yabancÄ± film Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ aldÄ±.ÂABD'de 15 yÄ±ldÄ±r kadÄ±nlar tarafÄ±ndan Ã¼retilen sinematografik eserlerin yanÄ± sÄ±ra sinema sektÃ¶rÃ¼nde bulunan kadÄ±n yÃ¶netmen, yapÄ±mcÄ± ve yazarlar iÃ§in bir platform olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan festival bu sene 17 - 20 Ekim'deÂ gerÃ§ekleÅŸti. Festivalin Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde konuÅŸan festivalin kurucularÄ±ndan Leslie LaPge tÃ¼m katÄ±lÄ±mcÄ±lara ve sponsorlara teÅŸekkÃ¼r ederken "15 yÄ±ldÄ±r sizlerin desteÄŸi ile bÃ¼yÃ¼yoruz" dedi. FilminÂ Â dÃ¼nya prÃ¶miyeri Ä°stanbul Film Festivaliâ€™nde, uluslararasÄ± prÃ¶miyeri ise Los Angelesâ€™ta gerÃ§ekleÅŸti. 'Kader PostasÄ±' TÃ¼rkiye'de kasÄ±m ayÄ±nda vizyona girecek.Â
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