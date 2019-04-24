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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
AA
24.04.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

En çok kitap okunan ülke Hindistan

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En çok kitap okunan ülke Hindistan

DÜNYADA en çok kitap okunan ilk 10 ülke arasında 6 Asya ülkesi, 4 Avrupa ülkesi yer alırken, her vatandaşın haftada ortalama 10 saat 42 dakika kitap okuduğu Hindistan, en çok kitap okunan ülke olarak dikkati çekiyor.

İngiltere merkezli Dünya Kültürü Puan Endeksi'nden derlenen verilere göre Hindistan’ı 9 saat 24 dakikayla Tayland ve 8 saatle Çin takip ediyor. Listede en çok kitap okunan diğer ülkeler sırasıyla Filipinler (7 saat 36 dakika), Mısır (7 saat 30 dakika), Çekya (7 saat 24 dakika), İsveç (7 saat 6 dakika), Fransa (6 saat 54 dakika), Macaristan (6 saat 48 dakika) ve Suudi Arabistan (6 saat 48 dakika) şeklinde sıralanıyor. Türkiye, haftada ortalama 5 saat 54 dakika kitap okunma süresiyle listenin 18’inci sırasında yer alıyor.

EN ÇOK KURAN-I KERİM OKUNUYOR
Dünyada en çok Kuran-ı Kerim ardından İncil okunuyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong'un beyanlarından derlenen ‘Başkan Mao'dan Seçme Sözler’ de en popüler kitaplar listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Miguel de Cervantes'in ‘Don Kişot’ kitabıyla JK Rowling'in yazdığı ‘Harry Potter’ serisi, Charles Dickens'ın ‘İki Şehrin Hikâyesi’, JRR Tolkien'in ‘Yüzüklerin Efendisi’ üçlemesi, Antoine de Saint-Exupery'nin ‘Küçük Prens’, Lewis Carroll'ın ‘Alice Harikâlar Diyarında’ ile Agatha Christie'nin ‘10 Küçük Zenci’si de dünyada en çok okunan edebiyat eserleri arasında yer alıyor. 

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