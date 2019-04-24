En çok kitap okunan ülke Hindistan
DÜNYADA en çok kitap okunan ilk 10 ülke arasında 6 Asya ülkesi, 4 Avrupa ülkesi yer alırken, her vatandaşın haftada ortalama 10 saat 42 dakika kitap okuduğu Hindistan, en çok kitap okunan ülke olarak dikkati çekiyor.
İngiltere merkezli Dünya Kültürü Puan Endeksi'nden derlenen verilere göre Hindistan’ı 9 saat 24 dakikayla Tayland ve 8 saatle Çin takip ediyor. Listede en çok kitap okunan diğer ülkeler sırasıyla Filipinler (7 saat 36 dakika), Mısır (7 saat 30 dakika), Çekya (7 saat 24 dakika), İsveç (7 saat 6 dakika), Fransa (6 saat 54 dakika), Macaristan (6 saat 48 dakika) ve Suudi Arabistan (6 saat 48 dakika) şeklinde sıralanıyor. Türkiye, haftada ortalama 5 saat 54 dakika kitap okunma süresiyle listenin 18’inci sırasında yer alıyor.
EN ÇOK KURAN-I KERİM OKUNUYOR
Dünyada en çok Kuran-ı Kerim ardından İncil okunuyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong'un beyanlarından derlenen ‘Başkan Mao'dan Seçme Sözler’ de en popüler kitaplar listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Miguel de Cervantes'in ‘Don Kişot’ kitabıyla JK Rowling'in yazdığı ‘Harry Potter’ serisi, Charles Dickens'ın ‘İki Şehrin Hikâyesi’, JRR Tolkien'in ‘Yüzüklerin Efendisi’ üçlemesi, Antoine de Saint-Exupery'nin ‘Küçük Prens’, Lewis Carroll'ın ‘Alice Harikâlar Diyarında’ ile Agatha Christie'nin ‘10 Küçük Zenci’si de dünyada en çok okunan edebiyat eserleri arasında yer alıyor.
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