Emre Yeksan'ın yeni filmi 'Yuva'nın çekimleri tamamlandı
Yönetmen Emre Yeksan'ın, Biennale College - Cinema programı destekli yeni filmi Yuva'nın çekimleri tamamlandı.
Emre Yeksan, yeni filmi Yuva'nın çekimlerini tamamladı. Film, Venedik Bienali çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız sinemacıları destekleyen Biennale College - Cinema’nın 2017/18 döneminde finanse etmeye layık bulduğu üç projeden biri. Bu programa Türkiye’den seçilen ilk film olan Yuva, 75. Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapacak. Anna Maria Aslanoğlu’nun (İstos Film) yapımcısı olduğu filmin post-prodüksiyon süreci devam ediyor.
Çekimleri İğneada’da yapılan Yuva, ormanda münzevi bir hayat yaşamayı seçmiş bir adamın, şehre geri getirilmeye çalışılırken, doğanın da sürece müdahil olmasıyla, evrendeki yerini arayışının hikâyesini anlatıyor. İlk filmi Körfez ile şehirdeki çevre felaketinin ardından yeni bir dünyayı keşfetmeye başlayan bir adamın öyküsünü anlatan Yeksan, bu kez ormanda yaşayan bir adamı takip ediyor.
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