Elif Şafak Kraliyet Edebiyat Cemiyeti’nde!
Elif Şafak İngiltere’nin önemli edebiyat topluluklarından birisi olan Kraliyet Edebiyat Cemiyeti’ne seçildi.
Elif Şafak, ‘Aşk’ kitabı ile bu onura lâyık görüldü. Ayrıca bu unvanı taşıyan ilk Türk yazar oldu. Son kitabı 10 Dakika 38 Saniye kitabı geçtiğimiz ay Doğan Kitap’tan yayınlanan Şafak, Aşk kitabında biri günümüzde, diğeri ise 1200’lü yıllarda geçen iki öyküyü anlatıyor. Yazar, ‘Ben ‘aşk’ı anlatmak istedim. Hem dünyevî hem manevî boyutlarıyla aşkı yazdım’dedi. 1820 senesinde kurulan Kraliyet Edebiyat Cemiyeti Edebiyatın değerlerine ses vermeyi amaçlayan cemiyet, ayrıca yazarları cesaretlendirirken edebiyatseverleri de teşvik etmeyi amaçlıyor.
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