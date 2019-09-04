Elif Şafak finale kaldı
Elif Şafak son romanı ‘On Dakika Otuz Sekiz Saniye’ ile Man Booker Uluslararası Ödülü'nün kısa listesindeki altı aday arasında yer aldı. Ödülün kazananı 14 Ekim'de açıklanacak.
Edebiyat dünyasının saygın ödüllerinden Booker’ın kısa listesi açıklandı. Yazar Elif Şafak, son romanı ‘On Dakika Otuz Sekiz Saniye’yle Margaret Atwood ve Salman Rushdie ile birlikte Booker’ın kısa listesindeki altı aday arasında yer aldı. Atwood, ‘Damızlık Kızın Öyküsü’nün devam kitabı ‘The Testaments’, Salman Rushdie, Don Quixote’den esinlenen ‘Quichotte’yle finale kalırken Lucy Ellmann Ducks ‘Newburyport’, Bernardine Evaristo ‘Girl, Woman, Other’, Chigozie Obioma ise ‘An Orchestra of Minorities’ kitabıyla ödüle aday gösterildi. Booker’ın kazananı 14 Ekim’de açıklanacak.
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