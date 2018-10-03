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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Doğan Hızlan
03.10.2018 - 15:38, Son Güncelleme:

Eğer yayıncı olmasaydım...

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Yayıncılık ve yayınevi yöneticiliği yapmasaydım, çevirmenlerin önemini bu derece anlayamazdım. Çeviri ağırlıklı yayın yapan yayınevleri için hayati öneme sahiptir çevirmenler.

Yıllar önce hem Altın Kitaplar Yayınevi’nde hem de Hürriyet Yayınları’nda yönetici olarak çalıştım. Çevirmenler yayınevlerini ziyaret ederler, kitaplar doğrultusunda koyu muhabbetler yapılırdı.

Çok çalışan, çok kitap çeviren çevirmenlerle tanıştım, çalıştım. Çevirmenler bahsi açılınca redaktörlerden, düzeltmenlerden de söz etmeli. Redaktörler çoğu zaman kitabı özgün dille karşılaştırırlar, son halini verirlerdi. Düzeltmenler de sözcük hatalarını önlerlerdi. Türkiye’de redaktöre verilen önemi yetersiz buluyorum. Çoğu yazar, yayınevine teslim ettiği metnin tek bir kelimesine bile dokundurtmama gibi bir hataya düşer. Oysa işinin ehli bir redaktörle karşılıklı çalışılan metinler çok daha mükemmel olur. Hiç kuşkusuz bu tartışmalar düzyazı yapıtları için geçerlidir, şiir için söz konusu olmaz.

Gelelim bir dönem çalıştığım çevirmenlere... Bu adlar arasında Hasan Âli Ediz’i, Özay Süsoy’u, İbrahim Hoyi’yi, Leyla Soykut’u, Ahmet Cemal’i, Burhan Arpad’ı, Adnan Cemgil’i, Hayalet Oğuz’u, Adnan Semih’i, Rasih Güran’ı, Selâhattin Hilâv’ı, Kemal Sungurbey’i, Aydın Emeç’i, Tarık Dursun K.’yı, Rekin Teksoy’u, Gönül - Gülten Suveren Kardeşler’i iyi bir okurun bildiğini, mutlaka bir çevirisini okuduğunu sanıyorum. Çevirmenler sadece verilen kitapları çeviren bir mesleğin mensubu değildiler, kendileri de yabancı kitap dergilerini okurlar, öneride bulunurlardı. O zamanlar çevirmenler, danışmanlık/seçicilik görevlerini üstlenmişlerdi. Ajanstan gelen kitapları editörler onlara verir, okuduktan sonra fikirlerini dikkate alırlardı. Çevirmenler altın çağlarını Nobel Edebiyat Ödülü belli olduğu zaman yaşarlardı. Eğer o yazar Türkiye’de daha önce yayımlanmışsa, kitabı çeviren ve yayımlayan kazanırdı. Eğer telifi daha önce alınmamış bir yazarsa, telif ajanslarına gün doğardı, yayınevi yöneticileri kapılarını aşındırırdı. Telifsiz olanlarda ise çeviri sürati daha da artardı. O telaşlı günlerde eğer yayımlanacak eser uzunsa, iki ayrı ekip tarafından hazırlanarak yayımlandığına tanık olurdunuz. Hasan Âli Ediz, sık sık çalıştığım Altın Kitaplar’a gelirdi. Kitaptan, çeviriden konuşup, Cağaloğlu’ndaki bir lokantada öğle yemeği yerdik. Kitap korsanlığı o zamanlarda da vardı. Yeni yayıncılığa başlayan bir yayınevinin Ediz’in bir çevirisini korsan basmaya başladığını haber almıştık. İlk çeviride Ediz, bir kelime yanlışı yapmış ancak onu sonraki baskılarda düzeltmiş. Mahkemeye verdiği korsan yayınevi nereden mahkûm oldu biliyor musunuz? O yanlışı düzeltmeden bastığı için. Kitap da toplatıldı.

Alman edebiyatının önemli yazarlarını Burhan Arpad dilimize kazandırdı. Şimdi çevirmenliği oğlu Ahmet Arpad sürdürüyor. Arpad, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nü de kazandı geçen yıllarda.

Suveren Kardeşler, Agatha Christie’nin birçok kitabını dilimize çevirdiler. Rasih Güran’ın Faulkner çevirisi hâlâ zevkle okunuyor. Rekin Teksoy’un Dante’den çevirdiği ‘İlahi Komedya’sı kitaplığınızda mutlaka bulunsun.

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