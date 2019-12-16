'Efsunlu Tangolar'

Ahenk Müzik tarafından yayınlanan albümde sanatçı, Kaptanizade Ali Rıza Bey, Halit Bedi, Muhlis Sabahattin Ezgi, Ahmet Ziyaeddin Sarıkartal, Erdener Koyutürk, Hadi Asitanelioğlu'nun eserlerini yeniden yorumladı. Albümde ayrıca söz yazarı İlhan Şensoy ve Yunanistanlı besteci Papadopoulos'un klasik tangolarını ve bir valsi de seslendirdi.

Ozan Sarıboğa, yaptığı düzenlemelerin yanı sıra albümde piyanosu ile yer aldı. Albümde sanatçıya ayrıca Ortaç Aydınoğlu (bandoneon-akordeon), And Karabacak (klarnet), Neyzen Özsarı (kontrbas), Hüseyin Kemancı (keman-viyola), Murat Süngü (çello), İlter Kurcala (klasik gitar) ve Ömer Arslan (perküsyon) eşlik ediyor.

Albümde yer alan eserler şöyle:

'Cemile' Söz: İlhan Şensoy / Müzik: Papadopoulos

'Duygularım' Söz ve Müzik: Hadi Asitanelioğlu

'Sarı Samur' Söz ve Müzik: Halit Bedi

'Neye Yarar' Söz ve Müzik: Ahmet Ziyaeddin Sarıkartal

'Elida' Söz ve Müzik: Ahmet Ziyaeddin Sarıkartal

'Onu Tanıdıktan Sonra' Söz ve Müzik: Hadi Asitanelioğlu

'Sevgilim Sendin' Söz ve Müzik: Ahmet Ziyaeddin Sarıkartal

'Geleceğim' Söz ve Müzik: Erdener Koyutürk

'Ege Bütün Kalplerde' Söz ve Müzik: Muhlis Sabahattin Ezgi

'Ilık Yaz Geceleri' Söz: Bilinmiyor / Müzik: Kaptanizade Ali Rıza Bey

'Hatırla Sevgili' Söz ve Müzik: Muhlis Sabahattin Ezgi. (AÖ)