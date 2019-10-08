Efsane müzikal Fame Türkiye'de

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEfsane müzikal Fame Türkiye'de
GeriKitap Sanat Efsane müzikal Fame Türkiye'de
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
08.10.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Efsane müzikal Fame Türkiye'de

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Efsane müzikal Fame Türkiye'de

Fame Müzikali, 75. yılını kutlayan Yapı Kredi ana sponsorluğunda orijinal kadrosuyla Londra’nın dünyaca ünlü müzikal sahnesi West End’den İstanbul’a geliyor.müzikal, 10-15 Aralık tarihleri arasında sadece 8 performans için Piu Entertainment organizasyonuyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyicilerle buluşacak.

Michael Gore imzalı şarkısı Fame'le hafızalara bir daha çıkmamak üzere kazınan müzikal, 1980 yapımı filmiyle New York Performans Sanatları Okulu öğrencilerinin hikayesini bizlerle buluşturmuştu. Bu sansasyonel film, dansın özgür ruhunu aşk, romantizm, hırs ve ihtirasla örülü hikayesini ekrana taşımıştı. Vizyona girdiği dönemde altı dalda Akademi Ödülleri’ne, dört dalda ise Altın Küre Ödülleri’ne aday olan yapım, En İyi Orijinal Şarkı ve En İyi Film Müziği dalında Akademi Ödülü'nü, En İyi Orijinal Şarkı dalında ise Altın Küre Ödülü'nü kazandı.

Fame’in beyaz perdede nesillere ilham veren hikayesi, bir dönem TRT’nin de yayınladığı 6 sezonluk dizisiyle televizyon dünyasına damgasını vurdu. Film; İsveç, Polonya, Çin, Fransa, İngiltere, ABD, Avustralya, İrlanda, Güney Kore, Brezilya ve Kanada başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında izleyicilerle buluşurken, Broadway ve West End’de bilet satış rekorları kıran müzikaliyle ise sahneye taşındı.

Yönetmenliğini ve koreografisini Nick Winston’ın üstlendiği Fame efsanesinin müzikali, Keith Jack ve Jorgie Potter’a ek olarak hepsi birbirinden yetenekli isimlerden oluşan bir ekibi bir araya getiriyor: Hayley Johnston, Stephanie Rojas, Molly McGuire, Jamal Crawford, Albey Brooks, Louisa Beadel, Simon Anthony, Alexander Zane, Katie Warsop, Tom Mussell, Morgan Jackson, Ryan Kayode, Duncan Smith, Serina Matthews ve Daisy Edwards.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Efsane müzikal Fame Türkiye'de
Renan Koen’den Paris'te piyano resitali
Joker perdeyi rekorla açtı
Geyre Vakfı Aphrodisias’a çıkarma yaptı