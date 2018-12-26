Edebiyatçı çocuklarının vefası

Geçen pazartesi akşamı Sivas’ta yakılan iki şairin, Metin Altıok ile Behçet Aysan’ın anma günleri vardı. Katliamın 25’inci yılında Zeynep Altıok ile Eren Aysan babaları için bir anma gecesi düzenlediler. Yoğun bir ilgi vardı. Onların adlarına verilen ödülleri iki iyi şair kazanmıştı. Metin Altıok Şiir Ödülü’nü törende Cevat Çapan, Behçet Aysan Şiir Ödülü’nü de aramızdan ayrılan Refik Durbaş adına eşi Bilge Durbaş aldı. Geceye birçok şair, jüri üyeleri ve müzisyenler katıldı. Ben iki kız çocuğunun bu sevgisini, vefasını, çalışmalarını takdir ediyorum. Ödüller kurulduğundan beri, iki jürinin de başkanı olarak ben de onur duyuyorum.

Kız çocukları daha mı vefalı oluyor acaba? Behçet Necatigil’in iki kızı, Ayşe Sarısayın ile Selma Necatigil de 40 yıldır babalarının kitaplarını yayımlıyorlar, Behçet Necatigil Şiir Ödülü’nü yaşatıyorlar. Sadece babalarının anısını sürdürmüyorlar, onların dostlarına da aynı sevgiyi, aynı yakınlığı gösteriyorlar. Necatigil’in can dostu Kâmuran Şipal’in hastalığında ona kol kanat gerdiler. Özdemir Asaf’ın ailesi de babalarının kitaplarının her sayfasıyla uğraştılar. Olgun Arun’la yeniden çalışacağız. Geçen hafta Arel Üniversitesi’nde İlhan Berk Sempozyumu’nda oğlu Ahmet Berk’le konuştum. O da babasının arşivini saklıyor, onun sayesinde Yapı Kredi’de bir sergi açıldı. Ahmet Berk, arşivin korunması için Bodrum’da çalışmalar yapıyor. Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü babası adına ödül düzenlemenin yanı sıra bir de müze açtı. Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz da kitaplarını izliyor. Anma günleri düzenliyor. Işık Kansu da çalışmalarıyla Ceyhun Atuf Kansu’nun ödülünün gerçekleşmesini sağlıyor. Attilâ İlhan ailesi de onun adını iki ödülle anımsatıyor. Oğuz Tansel’in kızı Aysid Tansel’in çabalarını görmezden gelemeyiz. Nurullah Ataç’ın kızı Meral Ataç’ın da babasının kitapları için nasıl olağanüstü çaba gösterdiğinin tanığıyım. Cevdet Kudret adına ödülü kızı Ayşe Kudret, Naim Tirali adına ödülünü kızı Emine Tirali sürdürüyor. Filiz Ali de Sabahattin Ali’nin kızı olarak babasının anısını, kitaplarını yaşatıyor. Aziz Nesin’in oğlu Ali Nesin’in çalışmalarını, babasının misyonunu nasıl sürdürdüğünü tüm kamuoyu görüyor. Anımsadıklarımı yazdım, unuttuklarım olabilir.

Bağışlarla kurulan ödüllerin de adını anmalı. Darüşşafaka, Sait Faik Abasıyanık Ödülleri’ni sürdürüyor. Ünlü hikâyeci okulu çok beğendiği için annesine övmüş, ölümünden sonra da annesi tarafından mirası oraya bağışlanmış. İki kız çocuğunun başardığı anma gecesi beni nerelere götürdü. İki şairi de sevgiyle, özlemle anıyorum.